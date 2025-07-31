На реконструкцію доріг в Україні за європейськими стандартами знадобиться понад 110 мільярдів євро, – дослідження

Впровадження стандартів доріг Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) в Україні може тривати до 25 років і потребуватиме інвестицій у розмірі щонайменше 110 млрд євро.

Про це свідчить аналітичне дослідження, проведене Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, передає Укрінформ.

Згідно з Регламентом ЄС 2024/1679, який є одним із ключових у сфері транспорту, Україна у межах євроінтеграційного руху має впровадити конкретні технічні та інституційні стандарти облаштування сполучення між великими містами та вузлами Європейського Союзу для відповідності вимогам TEN-Т.

Транс'європейські транспортні мережі (TEN-T) створюються Євросоюзом з метою з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі та до 2050 року – "загальної" мережі. Україна увійшла до TEN-T у 2017 році.

Серед таких стандартів – створення окремих чотирьох смуг руху (по дві в кожному напрямку) шириною мінімум 3,5 м для підвищення безпеки, ефективності та пропускної здатності дорожньої інфраструктури, наявність фізичного розділення напрямків, обмеження доступу з другорядних доріг тощо.

Частина цих маршрутів уже має експрес-стандарт – двосмугові автомагістралі з фізичним розділенням напрямків руху, але значна частина залишається у форматі односмугових доріг.

Згідно з даними дослідження, загальні витрати на повне приведення української мережі TEN-T до стандартів ЄС становитимуть близько 110,6 млрд євро.

Зокрема, реконструкція основної мережі TEN-T загальною довжиною 4 753 км, яка охоплює ключові міжнародні транспортні коридори – траси Київ – Чоп, Київ – Одеса тощо, – до рівня двосмугових автомагістралей з розділеним рухом обійдеться орієнтовно в 71,3 млрд євро.

Аналогічне оновлення розширеної мережі довжиною 2 619 км, що забезпечує зв'язок між регіональними центрами, прикордонними пунктами пропуску та менш навантаженими ділянками, потребуватиме близько 39,3 млрд євро.

При цьому в розраховану суму не включено потенційні витрати на мости, тунелі, розв'язки, земельні питання чи екологічні заходи, які можуть суттєво вплинути на фінальний бюджет.

На облаштування основної мережі доріг знадобиться орієнтовно 21-22 років, враховуючи підготовчі етапи та середній темп будівництва на рівні 250 км на рік після перших років запуску.

Реалізація розширеної мережі, яка охоплює ще 2 619 км, потребуватиме додатково 10-11 років.

Як повідомлялося, раніше в липні Європейський інвестиційний банк виділив Україні 600 млн євро на відновлення енергетики, підтримку бізнесу і ремонти доріг.

Перед тим Україна отримала кредит на $190 млн від Світового банку для відновлення мостів і доріг.