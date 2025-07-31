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Новини
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На реконструкцію доріг в Україні за європейськими стандартами знадобиться понад 110 мільярдів євро, – дослідження

На реконструкцію доріг в Україні за євростандартами знадобиться щонайменше 110 мільярдів євро

Впровадження стандартів доріг Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) в Україні може тривати до 25 років і потребуватиме інвестицій у розмірі щонайменше 110 млрд євро.

Про це свідчить аналітичне дослідження, проведене Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, передає Укрінформ.

Згідно з Регламентом ЄС 2024/1679, який є одним із ключових у сфері транспорту, Україна у межах євроінтеграційного руху має впровадити конкретні технічні та інституційні стандарти облаштування сполучення між великими містами та вузлами Європейського Союзу для відповідності вимогам TEN-Т.

Транс'європейські транспортні мережі (TEN-T) створюються Євросоюзом з метою з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі та до 2050 року – "загальної" мережі. Україна увійшла до TEN-T у 2017 році.

Серед таких стандартів – створення окремих чотирьох смуг руху (по дві в кожному напрямку) шириною мінімум 3,5 м для підвищення безпеки, ефективності та пропускної здатності дорожньої інфраструктури, наявність фізичного розділення напрямків, обмеження доступу з другорядних доріг тощо.

Частина цих маршрутів уже має експрес-стандарт – двосмугові автомагістралі з фізичним розділенням напрямків руху, але значна частина залишається у форматі односмугових доріг.

Згідно з даними дослідження, загальні витрати на повне приведення української мережі TEN-T до стандартів ЄС становитимуть близько 110,6 млрд євро.

Зокрема, реконструкція основної мережі TEN-T загальною довжиною 4 753 км, яка охоплює ключові міжнародні транспортні коридори – траси Київ – Чоп, Київ – Одеса тощо, – до рівня двосмугових автомагістралей з розділеним рухом обійдеться орієнтовно в 71,3 млрд євро.

Аналогічне оновлення розширеної мережі довжиною 2 619 км, що забезпечує зв'язок між регіональними центрами, прикордонними пунктами пропуску та менш навантаженими ділянками, потребуватиме близько 39,3 млрд євро.

При цьому в розраховану суму не включено потенційні витрати на мости, тунелі, розв'язки, земельні питання чи екологічні заходи, які можуть суттєво вплинути на фінальний бюджет.

На облаштування основної мережі доріг знадобиться орієнтовно 21-22 років, враховуючи підготовчі етапи та середній темп будівництва на рівні 250 км на рік після перших років запуску.

Реалізація розширеної мережі, яка охоплює ще 2 619 км, потребуватиме додатково 10-11 років.

Як повідомлялося, раніше в липні Європейський інвестиційний банк виділив Україні 600 млн євро на відновлення енергетики, підтримку бізнесу і ремонти доріг.

Перед тим Україна отримала кредит на $190 млн від Світового банку для відновлення мостів і доріг.

Автор: 

дороги (1594) реконструкція (252) ремонт (1508) Євросоюз (5322)


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Топ коментарі
+8
У Зельоних ломка. Спокій не дають спогади по легких грошах на асфальті.
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31.07.2025 18:15 Відповісти
+5
В країні війна ворог наступає ,щоденно тероризує мирне населення ,все руйнує ,а хтось марить грошима на дороги ,ви думайте як зупинити ворога.
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31.07.2025 18:18 Відповісти
+4
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31.07.2025 18:16 Відповісти
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У Зельоних ломка. Спокій не дають спогади по легких грошах на асфальті.
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31.07.2025 18:15 Відповісти
Просто на друге розуму не вистачає. Це як в анекдоті про прапорщика .....чому в шапці, чому без шапки
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31.07.2025 19:06 Відповісти
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31.07.2025 18:16 Відповісти
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31.07.2025 18:18 Відповісти
В країні війна ворог наступає ,щоденно тероризує мирне населення ,все руйнує ,а хтось марить грошима на дороги ,ви думайте як зупинити ворога.
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31.07.2025 18:18 Відповісти
Бабло мутиця зе-комада крутиця.
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31.07.2025 18:19 Відповісти
Нах думать о ракетах, надо бабки воровать...
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31.07.2025 18:26 Відповісти
Давно пишу - потрібно зробити автобан ( як стріла ) від Київ до Берегово ( з тунелями у Карпатах) . Тому що туди приходить прямий міжнародний автобан від Будапешта , який там розходиться розходиться на автобан Будапешт Вена Мюнхен і т п та автобан Будапешт БАЛАТОН Словенія Балкани чи Італія Франція Іспанія
автобан має бути прямим , а не те що зараз дорога вздовж білоруського кордону по колу і з массою окружних ( Київ Житомир Рівне Львів Сколе ) . Велика потеря часу і топлива . А також поряд ворожа країна.
від ПРЯМОГО автобану мають відходити дороги до міст , як зроблено в Угорщіні чи Словаччині.
при такий схемі транзитні авто і фури не будуть перегружати дороги коло міст
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31.07.2025 18:32 Відповісти
Колись ( в австро угорський імперії) між Мукачево і Будапештом ходив потяг , АЛЕ БОСОНОГІ КОММУНЯКИ ВСЕ ЗНИЩІЛИ
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31.07.2025 18:38 Відповісти
Він вже й не такий прямий, як стріла, на мій погляд. Їхав, правда, один раз по ньому з Відню і до українського з Угорщиною кордону. Якраз перед війною. На польський Краков від нашого кордону автобан пряміший.
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31.07.2025 19:01 Відповісти
Ну чого - дивиться від Будапешту до Вашаромені
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31.07.2025 19:10 Відповісти
Вашарошнамень (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор.Vásárosnamény) - місто в медье https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D2%91 Саболч-Сатмар-Береґ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщини.
КОЛО Берегово
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31.07.2025 19:13 Відповісти
Ви ся *******? Які 110 млрд? Які дороги?
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31.07.2025 18:39 Відповісти
Напевно не даремно почали пробувати відстежити реакцію народу, що не пробували, а дороги залишаються кращим приводом для розпилювання бюджету. Можу тільки порадити, зараз ремонт потрібно починати в прифронтовій зоні. Не перевірять і списати легко можна
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31.07.2025 19:02 Відповісти
А дороги, що були побудовані в рамках "великого крадівництва" відповідають вимогам TEN-Т? Бо грошей туди спустили точно десятки/сотні мільярдів...
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31.07.2025 19:36 Відповісти

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