На Закарпатті обвалився міст через річку, хоча раніше перевірка ніяких пошкоджень не виявила

На Закарпатті на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-07-10 Ужок – Нижні Ворота між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво впала конструкція металевого мосту через річку Жденівка.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Йдеться про однопролітний 34-метровий міст 1962 року будівництва.

Як зазначили в Агентстві, на локації вже влаштовується тимчасова переправа через річку Жденівка, працює важка техніка, а до кінця доби проїзд для легкового транспорту та транспорту Служб швидкого реагування буде облаштовано.

Нині до населених пунктів – сел Жденієво, Збини, Щербовець, Пашківці, Буковель, Перехресний, Кічерний, Розтока – рух транспорту можливий через село Ужок.

В Агентстві також повідомили, що останній огляд мосту було проведено навесні цього року. Стан його був визначений як задовільний, видимих пошкоджень та аварійних ділянок не було виявлено.

"Причини обриву прогонової будови мосту та причетних осіб встановить слідство", – підсумували в Агентстві.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті відновлюють дорогу під найвищою горою України Говерлою – у Богданській територіальній громаді, що на Рахівщині, почали ремонтні роботи на автошляхах місцевого значення.

До того стало відомо, що у Львівській області розширюють дорогу до кордону з Польщею, ремонт якої планували ще до початку повномасштабної війни.