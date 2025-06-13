На Закарпатті відновлюють дорогу під найвищою горою України. ФОТОрепортаж

На Закарпатті відновлюють дорогу під найвищою горою України Говерлою – у Богданській територіальній громаді, що на Рахівщині, почали ремонтні роботи на автошляхах місцевого значення.

Про це йдеться в повідомленні Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.

Зокрема, виконується комплекс робіт із ліквідації ямковості та заміни зруйнованих шарів дорожнього покриття.

"Цей напрямок десятиліттями залишався поза увагою – проїзд тут ускладнювався щороку через відсутність якісного ремонту, суворий гірський клімат та підвищене навантаження на покриття. І лише завдяки ініціативності місцевої громади вдалося зрушити ситуацію з місця", – сказано в повідомленні.

Роботи тривають згідно з графіком, і в найближчий час буде забезпечено якісний проїзд на цій ділянці, що суттєво покращить транспортне сполучення у гірській частині Закарпаття.











Раніше повідомлялося, що у Львівській області розширюють дорогу до кордону з Польщею, ремонт якої планували ще до початку повномасштабної війни.

До того Кабінет Міністрів України спрямував 90,45 млн грн гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку Агентству відновлення на програму відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC).