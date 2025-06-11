У Львівській області розширюють дорогу до кордону з Польщею. Ремонт планували ще до початку повномасштабної війни. ФОТОрепортаж

У Львівській області стартував капітальний ремонт на автодорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, що веде до кордону з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення.

Капітальний ремонт дороги планували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Проєкт ремонту почали розробляти в 2022 році.

Проєкт фінансується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Дорога М-09 проходить через Тернопільську та Львівську області й є частиною європейського маршруту E372 (Варшава – Львів). Шлях сполучає Україну з Польщею через пункт пропуску "Рава-Руська – Хребенне" і далі – з портами Балтійського моря.

Капітальний ремонт охопить понад 60 км дороги на таких ділянках:

км 129+807 – км 157+410 (ділянка Львів – Жовква);

км 157+410 – км 191+877 (ділянка Жовква – "Рава-Руська").

Наразі проводяться геодезичні роботи та геологічні дослідження, а також триває заготівля будівельних матеріалів. На окремих ділянках уже розпочали підготовчі роботи: розчищення території, вирубка дерев, демонтаж споруд, зняття шару ґрунту.

У межах ремонту на трасі прокладуть три смуги руху за схемою 2+1 із зупинковою смугою на узбіччі з боку однієї смуги руху, напрямним острівцем між зустрічними потоками, велосипедною доріжкою на ділянці Львів – Жовква – Добросин.

Уздовж траси у містах і селах та між автобусними зупинками облаштують пішохідну інфраструктуру.

Також на трасі побудують три кільцеві розв'язки, нові автобусні зупинки з туалетами та шумозахисні стінки. У межах лісів облаштують три біопереходи для земноводних та плазунів.











Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України спрямував 90,45 млн грн гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку Агентству відновлення на програму відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC).

У середині травня повідомлялося, що Кабінет Міністрів перенаправив 2,78 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

На початку квітня Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на загальну суму $432 млн на фінансування нового проєкту "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE), основною метою якого є відновлення транспортної інфраструктури.