У Карпатах почали будувати новий міст. Старому 64 роки, а капремонт проводився лише раз. ФОТО

У селі Гребенів Львівської області на автошляху Т-14-24 Сколе – Славське будують мостовий перехід через річку Опір.

Як повідомили в Агентстві відновлення, автомобільна дорога Т-14-24 забезпечує стале транспортне сполучення між громадами та є важливою для розвитку туризму, економіки й соціальної інфраструктури у гірському регіоні Львівщини.

"Вже завершено роботи з монтажу буронабивних палів, насадок, колон, ригелів, підферменників. Розпочато монтаж балок. Наступним кроком буде влаштування накладної плити, опалубки, перехідних плит, тротуарів з обох сторін та бордюрного каменю", – розповіли в Агентстві.

Довжина новозбудованої споруди сягатиме 64 метри.

Також будуть облаштовані підходи до моста, за допомогою яких міст з'єднають із дорогою.

Мостовий перехід було збудовано у 1961 році. Капітальний ремонт проводився лише один раз, тож міст перебував в аварійному стані. Після обстеження фахівці вирішили побудувати нову споруду поблизу старої. Це дозволить проводити будівельні роботи без перекриття руху транспорту.





На початку вересня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області завершила капітальний ремонт трьох мостів на дорозі Чернігів – Славутич. Відтак, рух транспорту відремонтованими мостами на дорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП "Чорнобиль" – Славутич відкрили для транспорту.

У липні в Івано-Франківської області біля селища Ворохта завершили капітальний ремонт мосту. Капітальний ремонт мосту на км 16+391 на дорозі Р‑24 Татарів – Кам'янець‑Подільський через річку Мачура стартував ще в 2021 році.

Наприкінці червня на Закарпатті на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-07-10 Ужок – Нижні Ворота між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво впала конструкція металевого мосту через річку Жденівка.