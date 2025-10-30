На Тернопільщині встановили перший в Україні японський модульний міст. ФОТОрепортаж

У Тернопільській області після ремонту відкрили для проїзду металевий міст через річку Гнізна в селі Чернихівці.

Як повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку України, міст є складовою дороги Р-43 /М-19/-Ланівці-/Н-02/.

"Це важлива транспортна артерія для розвитку економіки, соціальної інфраструктури та логістики не лише Тернопільської області, а й країни. Щодня тут проїжджають близько 10 тис. транспортних засобів", – зазначили в Агентстві.

У червні частину мосту було пошкоджено – водій вантажівки знехтував вимогами знаку заборони руху транспортного засобу вагою понад 28 тонн.

Ремонтні роботи тривали три місяці. За цей час було демонтовано пошкоджену конструкцію. Зведено нові опори, змонтовано та встановлено новий металевий міст.

Фахівці також укріпили русло річки, влаштували габіони на відкосах моста, відновили підходи до штучної споруди та укріпили їхню основу, нанесли горизонтальну розмітку.

Допустиме навантаження на міст збільшилось в декілька разів і становить 100 тонн.

Напередодні представники державного підприємства ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" провели випробування мосту на якість та надійність споруди. За результатами, технічний стан мосту відповідає найвищому рівню експлуатаційних вимог.

Металеві модульні конструкції, з яких змонтовано новий міст, надано на безоплатній основі Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) в рамках проєкту "Програма екстреного відновлення". Кошти на решту аварійно-відновлювальних робіт та матеріалів виділено з державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що у Стрийському районі Львівської області на дорозі Баня Лисовицька – Лани Соколівські завершили ремонт моста, який був зруйнований під час повені 2008 року.

Наприкінці вересня повідомлялося, що в селі Гребенів Львівської області на автошляху Т-14-24 Сколе – Славське будують мостовий перехід через річку Опір.

На початку вересня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області завершила капітальний ремонт трьох мостів на дорозі Чернігів – Славутич. Відтак, рух транспорту відремонтованими мостами на дорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП "Чорнобиль" – Славутич відкрили для транспорту.

У липні в Івано-Франківської області біля селища Ворохта завершили капітальний ремонт мосту. Капітальний ремонт мосту на км 16+391 на дорозі Р‑24 Татарів – Кам'янець‑Подільський через річку Мачура стартував ще в 2021 році.