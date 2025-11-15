"Пакунок школяра": У Мінсоцполітики оголосили про припинення оформлення заявок на отримання виплати

15 листопада завершується приймання заяв на отримання допомоги у межах державної програми "Пакунок школяра".

Після цієї дати прийом нових заяв припиняється, але вже подані заяви опрацюють, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Зважаючи на те, що сьогодні субота та вихідний день, єдиний спосіб подати заяву – скористатися застосунком "Дія". Щоб оформити її онлайн, потрібно мати в "Дії" ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП)", – уточнили у міністерстві.

У Мінсоцполітики додали, що бюджет програми сягає 1,22 млрд гривень. На сьогодні його використали на 84%, а загальна сума виплат перевищила мільярд гривень для 202 тисяч родин.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, уряд з 18 серпня запустив програму "Пакунок школяра" – одноразову виплату 5 000 грн для підготовки дитини до 1 класу. Оформити її можна через застосунок "Дія", а отримані кошти дозволено витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття.

Оформити "Пакунок школяра" можна до 15 листопада 2025 року – саме до цього часу батьки або інші законні представники першокласників можуть подати заяву. Отримані кошти можна витратити протягом 180 днів.

У вересні Кабінет Міністрів дозволив витрачати отримані за програмою "Пакунок школяра" кошти на придбання книжок.