"Обмежений дефолт": Fitch підтвердив рейтинг України після провалу переговорів щодо ВВП-варантів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings втретє поспіль підтвердило рейтинг України на рівні "Restricted Default" (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті.

Він залишатиметься на такому рівні, поки не вирішиться питання заборгованості за ВВП-варантами, повідомляє Liga.net із посиланням на пресреліз агентства.

"Довгостроковий рейтинг РДЕ в іноземній валюті залишатиметься на рівні "обмежений дефолт" до тих пір, поки Україна не нормалізує відносини з більшістю зовнішніх комерційних кредиторів. Це станеться, коли Fitch оцінить, що реструктуризація ВВП-варантів перетворилася на затяжну суперечку, яка більше не обмежує відносини з іншими власниками комерційних облігацій, або коли буде досягнуто угоди щодо реструктуризації з рештою кредиторів", – повідомило агентство.

Як повідомлялося, з 16 жовтня по 5 листопада відбулися переговорів з членами спеціального комітету, до якого входять інституційні інвестори – власники близько 35% ВВП-варантів України. Проте домовитися про прийнятні для обох сторін умови реструктуризації боргу знову не вдалось, повідомляли у Мінфіні.

Перший раунд закритих переговорів з власниками ВВП-варантів України відбувся 15-23 квітня 2025 року і також завершився без досягнення угоди. У Мінфіні сподівалися домовитися про реструктуризацію цього боргу до кінця поточного року.

Що відомо про ВВП-варанти України

ВВП‑варанти (зараз на руках в інвесторів їх залишилось номінальною вартістю $2,6 млрд) були випущені під час боргової угоди 2015 року, коли інвестори списали Україні 20 % зовнішнього боргу. Платежі за ними залежать від динаміки зростання ВВП країни у 2019-2038 роках, проте через два календарні роки – тобто між 2021 та 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік нижчий за 3% або реальний ВВП менший за $125,4 млрд, то виплат за паперами не передбачено. Якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП.

У травні 2021 року Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами у розмірі $40,75 млн, з урахуванням показника ВВП за 2019 рік. У 2024 році Україна виплатила власникам ВВП-варантів $200,6 млн ($130,1 млн за згоду змін умов та відсотки, а також відстрочену суму платежу та відсотки на суму $70,5 млн за зростання ВВП у 2021 році.

Влітку цього року Україна відмовилась здійснити виплати власникам ВВП-варантів за результатами зростання ВВП у 2023 році, коли він підскочив на 5,3% через низьку базу порівняння з 2022 роком. Сума платежу мала становити $665,45 млн.

У Мінфіні тоді нагадували, що у серпні 2024 року уряд запровадив мораторій на виплати за не реструктуризованими облігаціями. При цьому з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.