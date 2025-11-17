Споживання електроенергії значно зросло через погоду, – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні зростає, станом на 9:30 понеділка воно було на 9,7% вищим, ніж в цей же час минулого робочого дня.

Про це інформує пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Причина змін – встановлення хмарної погоди у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в компанії.

Вчора, 16 листопада, добовий пік споживання припав на денний період. Він перевищив максимум попередньої неділі, 9 листопада, на 8,7%. Таке зростання пояснюється зниженням температури в більшості областей, а також меншою кількістю застосованих заходів з обмеження споживання, зауважили в "Укренерго".

В компанії додали, що внаслідок дронових атак упродовж ночі та вранці є знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та Одещині. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігатиметься сьогодні протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості – перенесіть сьогодні енергоємні процеси на період після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень", – закликали в компанії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялось раніше, 17 листопада в більшості регіонів України будуть діяти обмеження споживання електроенергії. Для побутових користувачів передбачено погодинні відключення з 00:00 до 23:59 у межах від однієї до чотирьох черг, а для промислових споживачів — обмеження потужності в той самий проміжок часу.