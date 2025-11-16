У понеділок відключення світла діятимуть усю добу. Обмежуватимуть до двох третин споживачів, – "Укренерго"

Завтра, 17 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 4 черг;

графіки обмеження потужности длі промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Як повідомлялося, Україна з початку року збільшила імпорт генераторів у 3,6 раза.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.

Також у Міністерстві енергетики пояснили, що в частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені.