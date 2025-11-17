"Будуємо суверенний ШІ в Україні": Федоров оголосив про початок співпраці з Nvidia

Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок співпраці з компанією Nvidia у межах ініціативи зі створення "суверенного ШІ" в Україні.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Починаємо працювати з Nvidia – світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для ШІ. Ми уже запустили проєкт AI Factory, завдяки якому в Україні з‘явиться потужна державна ШІ-інфраструктура від Nvidia. Зараз починаємо нову спільну ініціативу, щоб разом побудувати суверенний ШІ", – написав Федоров.

За його словами, першим спільним проєктом у межах цієї співпраці стане створення Diia AI LLM.

"Це суверенна мовна модель, навчена на українських даних, законодавстві та публічних послугах. На її базі працюватимуть усі AI-рішення в екосистемі "Дії" – від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку", – уточнив віце-прем'єр.

Він додав, що у межах цього проєкту Україна отримає доступ до технологій і експертизи Nvidia. Це допоможе швидше навчати моделі, оптимізувати витрати та створювати AI-рішення світового рівня.

За його словами, загалом співпраця з Nvidia передбачає такі ключові напрями:

підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури Nvidia;

розвиток талантів та освіти у сфері ШІ;

спільні R&D-проєкти;

підтримка стартап-екосистеми.

Хто розроблятиме Diia AI LLM

Як повідомлялося, у червні Мінцифри підписало меморандум про співпрацю для розробки першої національної української великої мовної моделі (LLM) з мобільним оператором "Київстар", який стане стратегічним партнером та інвестором проєкту.

Вибір приватної компанії у міністерстві пояснили тим, що "Київстар" має великий досвід у впровадженні AI-рішень і доступ до міжнародної експертизи через материнську компанію Veon, яка вже реалізовувала національні ШІ-проєкти.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Нагадаємо, єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.), яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon належить низка мобільних операторів у різних країнах світу. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Билайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

На початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, він не бере участі в управлінні нею та не отримує дивіденди.