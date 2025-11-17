"Будуємо суверенний ШІ в Україні": Федоров оголосив про початок співпраці з Nvidia
Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок співпраці з компанією Nvidia у межах ініціативи зі створення "суверенного ШІ" в Україні.
Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"Починаємо працювати з Nvidia – світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для ШІ. Ми уже запустили проєкт AI Factory, завдяки якому в Україні з‘явиться потужна державна ШІ-інфраструктура від Nvidia. Зараз починаємо нову спільну ініціативу, щоб разом побудувати суверенний ШІ", – написав Федоров.
За його словами, першим спільним проєктом у межах цієї співпраці стане створення Diia AI LLM.
"Це суверенна мовна модель, навчена на українських даних, законодавстві та публічних послугах. На її базі працюватимуть усі AI-рішення в екосистемі "Дії" – від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку", – уточнив віце-прем'єр.
Він додав, що у межах цього проєкту Україна отримає доступ до технологій і експертизи Nvidia. Це допоможе швидше навчати моделі, оптимізувати витрати та створювати AI-рішення світового рівня.
За його словами, загалом співпраця з Nvidia передбачає такі ключові напрями:
- підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури Nvidia;
- розвиток талантів та освіти у сфері ШІ;
- спільні R&D-проєкти;
- підтримка стартап-екосистеми.
Хто розроблятиме Diia AI LLM
Як повідомлялося, у червні Мінцифри підписало меморандум про співпрацю для розробки першої національної української великої мовної моделі (LLM) з мобільним оператором "Київстар", який стане стратегічним партнером та інвестором проєкту.
Вибір приватної компанії у міністерстві пояснили тим, що "Київстар" має великий досвід у впровадженні AI-рішень і доступ до міжнародної експертизи через материнську компанію Veon, яка вже реалізовувала національні ШІ-проєкти.
Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман
Нагадаємо, єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.), яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).
Групі Veon належить низка мобільних операторів у різних країнах світу. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Билайн") місцевому менеджменту.
Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.
На початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, він не бере участі в управлінні нею та не отримує дивіденди.
Вже готує бабло для фрідманів, цей "теодорзон"!
Це як локалізований Windows назвати "ОС вітчизняної розробки".
Связь первична и при ее отсутствии нельзя вызвать скорую или полицую , без ИИ можно легко прожить.
Российский олигарх, кошелек путина Фридман будет воровать деньги из украинского бюджета, прикрываясь ИИ. А заодно следить за всеми, кто будет общаться с ИИ.
Розпилять бабло при купівлі послуг встановлення ПЗ - вкрадуть 9/10.
Розпилять бабло при впарюванні держави послуг "суверенного ШІ" - вкрадуть 99/100.
Федорівські викормиши (читай - "друзяки" з ЄПАМ-у) так вже 7й рік роблять. В КОЖНОМУ "проекті".
Вибачте, а Telegram теж суверенний?
Саме тому, до речі, мінцифри глибоко начхати на те, що 3/4 України досі користується тим же 1С (хоч і перейменованим) - пфє, якась там дрібничка - ну сидить Україна на засрашинському софті і платить кацапам. І що? Бо розробити нормальну бухгалтерську систему / ERP - то велика робота. На ній попиляти бабло на закупівлі техніки чи ліцензій перші 3-5 років не вдасться.
А у "ШІ", який зробить Федоров, він буде? Впевнений, що це місія неможлива.
Теоретично.
Правда ж прозаїчна: розробити нормальну бухгалтерську систему / ERP - то велика робота - в ЄПАМ-і тупо немає спеціалістів, які можуть спроектувати і виконати розробку такої системи. До того ж попиляти бабло на закупівлі техніки чи ліцензій перші 3-5 років не вдасться.
А під "суверенний ШІ" Федоров вже збираєтсья 1-2 провайдерів хмарних послуг в Україні "викупити" за бюджетне бабло. Поле для попилу бабла - безкрайнє.
Президент Зеленский вже 6 років доводить, що все, що чудово робить його команда, це попил бабла.
Бо більш нічого вони не вміють і не здатні зробити.
Якщо той ШІ скаже, що я брав кредити (хоча я їх ніколи не брав (дякую тобі, боже!)), значить брав і буду віддавать! І діти мої будуть віддавать! І онуки!
Якщо той ШІ скаже "На виборах у третьому турі переміг Зеленський", значить так воно й є.
