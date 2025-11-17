Новини Київстар купив частку в Helsi
"Будуємо суверенний ШІ в Україні": Федоров оголосив про початок співпраці з Nvidia

михайло,федоров

Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок співпраці з компанією Nvidia у межах ініціативи зі створення "суверенного ШІ" в Україні.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Починаємо працювати з Nvidia – світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для ШІ. Ми уже запустили проєкт AI Factory, завдяки якому в Україні з‘явиться потужна державна ШІ-інфраструктура від Nvidia. Зараз починаємо нову спільну ініціативу, щоб разом побудувати суверенний ШІ", – написав Федоров.

За його словами, першим спільним проєктом у межах цієї співпраці стане створення Diia AI LLM.

"Це суверенна мовна модель, навчена на українських даних, законодавстві та публічних послугах. На її базі працюватимуть усі AI-рішення в екосистемі "Дії" – від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку", – уточнив віце-прем'єр.

Він додав, що у межах цього проєкту Україна отримає доступ до технологій і експертизи Nvidia. Це допоможе швидше навчати моделі, оптимізувати витрати та створювати AI-рішення світового рівня.

За його словами, загалом співпраця з Nvidia передбачає такі ключові напрями:

  • підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури Nvidia;
  • розвиток талантів та освіти у сфері ШІ;
  • спільні R&D-проєкти;
  • підтримка стартап-екосистеми.

Хто розроблятиме Diia AI LLM

Як повідомлялося, у червні Мінцифри підписало меморандум про співпрацю для розробки першої національної української великої мовної моделі (LLM) з мобільним оператором "Київстар", який стане стратегічним партнером та інвестором проєкту.

Вибір приватної компанії у міністерстві пояснили тим, що "Київстар" має великий досвід у впровадженні AI-рішень і доступ до міжнародної експертизи через материнську компанію Veon, яка вже реалізовувала національні ШІ-проєкти.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Нагадаємо, єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.), яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon належить низка мобільних операторів у різних країнах світу. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Билайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

На початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, він не бере участі в управлінні нею та не отримує дивіденди. 

Топ коментарі
ШІ-інфраструктура від Nvidia... суверенний ШІ
Це як локалізований Windows назвати "ОС вітчизняної розробки".
17.11.2025 12:31 Відповісти
Нужно заниматься для начала генераторами на вышках сотовой связи , а не всякой ерундой .
Связь первична и при ее отсутствии нельзя вызвать скорую или полицую , без ИИ можно легко прожить.
17.11.2025 13:13 Відповісти
Ти "бзДiю" свою доведи хоч до скiльки-небудь пристойного стану, а потiм вже за iншi ШI берися, трепло зелене
17.11.2025 12:47 Відповісти
"Двушка на маскву..."(с)
Вже готує бабло для фрідманів, цей "теодорзон"!
17.11.2025 12:29 Відповісти
17.11.2025 12:31 Відповісти
17.11.2025 12:47 Відповісти
17.11.2025 13:13 Відповісти
якщо під патронатом хрипатому, тоді зразу клямка вашому ші
17.11.2025 13:17 Відповісти
Десь вже таке я чув!На рашці теж створюють скрепний(сувенений ШІ).
17.11.2025 14:27 Відповісти
Выглядит как очередной прожект под который спишут бюджетные деньги...
17.11.2025 14:58 Відповісти
Перевожу:
Российский олигарх, кошелек путина Фридман будет воровать деньги из украинского бюджета, прикрываясь ИИ. А заодно следить за всеми, кто будет общаться с ИИ.
17.11.2025 15:20 Відповісти
Свиня бл фсбешно-корупційна. Навіть Гугл попереджає що особисті дані українців з членДії вже в даркнеті.
17.11.2025 15:29 Відповісти
Будують ШІ, будують, будають... а на виході крипта... не пропадати ж добру....
17.11.2025 16:35 Відповісти
..як штучний інтелект може бути сувереним?..це як сувереній интернет..літак у рф злетів і в нас закінчився сувереній інтенет і суверений звьязок..сидиш у черзі на рентген і бац ...і сиди надалі поки у тому літаку пальне не скінчиться...може чим хірнєй страджати закупити генератори щоб хоч ноги у лікарнях та школах не ламати у темряві?во вміють люди на пустому місці гроши гребти..
17.11.2025 16:44 Відповісти
Розпилять бабло при купівлі "центру обробки даних для ШІ" - вкрадуть 4/5.
Розпилять бабло при купівлі послуг встановлення ПЗ - вкрадуть 9/10.
Розпилять бабло при впарюванні держави послуг "суверенного ШІ" - вкрадуть 99/100.

Федорівські викормиши (читай - "друзяки" з ЄПАМ-у) так вже 7й рік роблять. В КОЖНОМУ "проекті".
18.11.2025 10:06 Відповісти
треба патронів докупити
17.11.2025 17:01 Відповісти
Куди не глянь - вилізе черговий міндіч!
17.11.2025 17:30 Відповісти
" Михайло Федоров повідомив у Telegram..."
Вибачте, а Telegram теж суверенний?
17.11.2025 17:36 Відповісти
до речі..всім військовим суворо заборонений ТГ ..а от владі - ні ))
17.11.2025 18:17 Відповісти
Він ніби і владі заборонений, але Федоров клав з пробором на кібербезпеку. Бо "її важливість переоцінена". Коли треба донести свої марення до широкого загалу - фсб-шна тєлєга ідеальний інструмент. Саме тому Федоров спокійно нею користується. Бо розказати який ти класний як можна більшій кількості людей - значно важливіше, ніж дотримуватись принциповості в некористуванні засрашинським софтом.

Саме тому, до речі, мінцифри глибоко начхати на те, що 3/4 України досі користується тим же 1С (хоч і перейменованим) - пфє, якась там дрібничка - ну сидить Україна на засрашинському софті і платить кацапам. І що? Бо розробити нормальну бухгалтерську систему / ERP - то велика робота. На ній попиляти бабло на закупівлі техніки чи ліцензій перші 3-5 років не вдасться.
18.11.2025 10:11 Відповісти
ЗЕпійдті? чи Зепідчим? Можна ще Шбекофіс,РьошикШі
17.11.2025 19:15 Відповісти
Ші на часі , а от зброя не на часі , боротьба з корупцією і крадівництвом не на часі ,впорядкування мобілізації з нормальною підготовкою не на часі , реформа армії щоб не поворювала совок з дурними командирами не на часі. Мабуть у цієї влади і Україна не на часі.
17.11.2025 19:54 Відповісти
Прочитав про спільне R&D з Nvidia і не знаю плакати чи сміятись. Мабуть плакати, бо вони під тему "суверенного ШІ" с3,14здять десяток млн уе. І головне - нічого працювати не буде. Буде як з кібербезпекою. Гроші ввалили, захістились, але всі держсайти зламані разом з усіма держреєстрами.
17.11.2025 21:54 Відповісти
У зелярастов планы . Фантастические менеджеры.
Зеоя скупает самолёты тысячами к лограмов.
Что ... самолёты не килограмами продают...
Странно.
Даже яйца зеляраст один покупал. Килограмами ...и ему апладировали
Слуги зели..почти как за игру на рояле при помощи #ера. Типа...
Дебилы в зале..
17.11.2025 22:50 Відповісти
З рахунку банку або мобільного оператора зникають гроші, дзвониш в кол-центр щоб розібратись а там на телефоні тепер сидять дєвочки-роботи і ввічливим голоском повторюють "Ваше питання не зрозуміла" - такі вони ******* ШІ технології для прикриття ******** грошей з карток і рахунків громадян.
18.11.2025 01:34 Відповісти
Зелені лідори ідіть за кораблем.
18.11.2025 03:36 Відповісти
Все що робить ця єрмаковсько-мафіозна гопота(цафрівізатори) перетворюється на смиття,чи ви думаєте що ні?Згадайте пресловуту "дію".А ще "резерв+".Згадайте про прокабМіндіч.Поздоровляю дебільчиків які з радість бігли на вибори в 2019році.Країною керують фсб і гру розом через своїх ставленників."зробимо їх разом".
18.11.2025 05:53 Відповісти
бандеровский?
18.11.2025 09:38 Відповісти
зеленський.
18.11.2025 10:23 Відповісти
у него нет интеллекта
18.11.2025 11:42 Відповісти
+100500.
А у "ШІ", який зробить Федоров, він буде? Впевнений, що це місія неможлива.
18.11.2025 12:00 Відповісти
теоретически может быть намного лучше чем у ЗЭ
18.11.2025 12:19 Відповісти

Теоретично.
18.11.2025 12:42 Відповісти
3/4 України досі користується тим же 1С (хоч і перейменованим) - пфє, якась там дрібничка - ну сидить Україна на засрашинському софті і платить кацапам. І що? Тут же "суверенний ШІ" треба бігти розробляти в співпраці з Nvidia!

Правда ж прозаїчна: розробити нормальну бухгалтерську систему / ERP - то велика робота - в ЄПАМ-і тупо немає спеціалістів, які можуть спроектувати і виконати розробку такої системи. До того ж попиляти бабло на закупівлі техніки чи ліцензій перші 3-5 років не вдасться.

А під "суверенний ШІ" Федоров вже збираєтсья 1-2 провайдерів хмарних послуг в Україні "викупити" за бюджетне бабло. Поле для попилу бабла - безкрайнє.
18.11.2025 10:15 Відповісти
А ДІЯ що -- не попил бабла?
18.11.2025 10:24 Відповісти
В підручниках наступних 100 років цей кейс буде "ТОП1 приклад того, як попилити бабла під виглядом користі для суспільства".
18.11.2025 11:43 Відповісти
+100500!!!
Президент Зеленский вже 6 років доводить, що все, що чудово робить його команда, це попил бабла.
Бо більш нічого вони не вміють і не здатні зробити.
18.11.2025 12:03 Відповісти
Куди той ШІ вкаже, туди й поїдемо кататись 3000 км !
Якщо той ШІ скаже, що я брав кредити (хоча я їх ніколи не брав (дякую тобі, боже!)), значить брав і буду віддавать! І діти мої будуть віддавать! І онуки!
Якщо той ШІ скаже "На виборах у третьому турі переміг Зеленський", значить так воно й є.
.....................
18.11.2025 10:22 Відповісти

