Вартість біткойна вперше за пів року падала нижче $95 000

Біткоїн опустився нижче 95 000 доларів, що ще більше поглибило спад найстарішої криптовалюти та продовжило її чотириденне зниження на тлі ширшого розпродажу акцій, пов’язаного зі штучним інтелектом.

Під час торгів минулої п'ятниці ціна цифрового активу знижувалася до $94 491,22 – це найнижчий рівень з 7 травня, повідомляє CNBC. У понеділок біткойн торгується на рівні близько $95 650, свідчать дані Coinbase.

Минулого тижня біткойн подешевшав майже на 9%.

Найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта приваблює багатьох інвесторів, які вкладають гроші в акції BigTech, пов’язуючи ці два ринки. Цього тижня акції кількох таких компаній падають на тлі відновлення занепокоєння щодо величезних витрат технологічних гігантів Кремнієвої долини на проєкти зі штучного інтелекту.

"У системі менше грошей", – пояснив Ят Сіу, співзасновник компанії Animoca Brands, що займається криптоінвестуванням і розробкою блокчейну.

На його думку, це змушує інвесторів продавати певні речі, щоб по суті впоратися з іншими дефіцитами або проблемами, які вони можуть мати через загальне скорочення.

Технологічний індекс Nasdaq Composite минулої п'ятниці знизився приблизно на 0,6%, а акції Meta, Alphabet, Intel, Nvidia і Tesla втратили від 1% до 2%.

Акції, пов’язані з криптосектором, також упали. Розробник програмного забезпечення й біткойн-трезор MicroStrategy (нині Strategy) знизився на 6%. Платформи Gemini Space Station і Bullish втратили близько 2%, Coinbase впав на 3%, а компанія з видобутку цифрових активів Bitmine Immersion Technologies — на 1%.

На думку експертів, нинішній цикл крипторинку може суттєво відрізнятися від попередніх через відносно недавній значний приплив інституційного капіталу у цифрові активи. Він вважає, що інституційні інвестори зазвичай не дотримуються майже "релігійної" віри давніх біткойн-холдерів у чотирирічний ціновий цикл токена. Це може допомогти біткойну та іншим цифровим активам зберегти певну стійкість до нинішніх і майбутніх потрясінь.

"Люди думають, що біткойн впаде до 60 000 доларів через чотирирічний цикл та історію падінь і корекцій токена. Але я в це не вірю, оскільки установи не збираються слідувати цьому конкретному циклу. Вони розглядатимуть спад ринку радше як можливість для покупки", — додав Ят Сіу.

Як повідомлялося в липні, курс біткоїна оновив історичний максимум, піднявшись до $118,2 тисячі на тлі зростаючого інституційного попиту та проактивної криптовалютної політики Президента США Дональда Трампа.