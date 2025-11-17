В Україні створять Науково-експертну раду з питань зміни клімату
В Україні створять Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару – структуру, яка стане аналогом подібних дорадчих органів у інших країнах.
Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Павло Карташов розповів під час кліматичної конференції ООН СОР30 у Бразилії, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
За його словами, Рада надаватиме науково прогнози та рекомендації для ефективного управління й адаптації до змін клімату.
"До кінця цього року ми плануємо затвердити регламент та склад нової Науково-експертної ради з питань зміни клімату та збереження озонового шару. Це буде аналог кліматичних рад, які існують в інших країнах. Ми розглядаємо можливість надання повноважень Офісу зеленого переходу під парасолькою Міністерства виконувати функції секретаріату, забезпечуючи операційну функціональність на щоденній основі", – зазначив Карташов.
Заступник міністра також представив напрацювання України у цьому напрямку: ухвалення рамкового кліматичного закону, визначення цілі досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року та затвердження нового NDC із планом скоротити викиди більш ніж на 65% до 2035 року.
Водночас керівник Офісу зеленого переходу Андрій Кітура зазначив, що Україна все ще формує чітке бачення того, як поєднати економічне зростання зі скороченням викидів.
Як повідомлялося, стихійні лиха та зміна клімату у 2020-2023 роках завдали Європі більших фінансових збитків, ніж за все попереднє десятиліття. Середньорічні економічні втрати сягнули 44,5 млрд євро – це у 2,5 раза більше, ніж у 2010-2019 роках.
