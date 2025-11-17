В Україні створять Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару – структуру, яка стане аналогом подібних дорадчих органів у інших країнах.

Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Павло Карташов розповів під час кліматичної конференції ООН СОР30 у Бразилії, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За його словами, Рада надаватиме науково прогнози та рекомендації для ефективного управління й адаптації до змін клімату.

"До кінця цього року ми плануємо затвердити регламент та склад нової Науково-експертної ради з питань зміни клімату та збереження озонового шару. Це буде аналог кліматичних рад, які існують в інших країнах. Ми розглядаємо можливість надання повноважень Офісу зеленого переходу під парасолькою Міністерства виконувати функції секретаріату, забезпечуючи операційну функціональність на щоденній основі", – зазначив Карташов.

Заступник міністра також представив напрацювання України у цьому напрямку: ухвалення рамкового кліматичного закону, визначення цілі досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року та затвердження нового NDC із планом скоротити викиди більш ніж на 65% до 2035 року.

Водночас керівник Офісу зеленого переходу Андрій Кітура зазначив, що Україна все ще формує чітке бачення того, як поєднати економічне зростання зі скороченням викидів.

