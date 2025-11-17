"Дія.Бізнес" запустить сервіс для оцінки рівня цифровізації бізнесу. Для чого це потрібно

Платформа "Дія.Бізнес" представила рамку цифрової зрілості МСБ – набір інструментів, покликаний допомогти підприємцям оцінити рівень цифровізації, отримати персональні поради та знайти можливості для розвитку.

Таким чином "Дія.Бізнес" перейде від консультацій і навчання до персоналізованої підтримки цифрової трансформації компаній, повідомила пресслужба Мінцифри.

У Міністерстві очікують, що це дасть змогу бізнесу працювати ефективніше, скоротити витрати часу та ресурсів і посилити конкурентоспроможність.

До рамки цифрової зрілості входять:

"Біла книга з цифрової зрілості" – аналітичний документ, який пояснює, як цифровізація трансформує український бізнес, які можливості вона відкриває, з якими перешкодами можуть стикатися компанії та які міжнародні практики вже адаптовано в Україні;

Матриця цифрової зрілості – модель для визначення рівня розвитку компанії за ключовими напрямами: стратегія, процеси, клієнти, команда, аналітика даних, кібербезпека, інновації та інше;

Опитувальник "Компас цифрової зрілості" – онлайн-інструмент самооцінки, після проходження якого компанія отримує безоплатний звіт і персональну дорожню карту цифрового розвитку.

При цьому на основі знеособлених даних "Компасу цифрової зрілості" буде створено Індекс цифрових змін МСБ в Україні, який допоможе державі, донорам і партнерам точніше підтримувати цифрову трансформацію бізнесу.

У Мінцифри додали, що рамка цифрової зрілості є першим етапом довгострокової програми розвитку цифрової спроможності бізнесу від "Дія.Бізнес". Вона працює за принципом "від вимірювання до впровадження": бізнес проходить опитувальник "Компас цифрової зрілості", отримує персональну дорожню карту, знайомиться з можливостями маркетплейсу цифрових рішень і може долучитися до навчальних програм та консультаційної підтримки.

Інструменти цифрової зрілості вже доступні підприємцям на порталі "Дія.Бізнес".

Як повідомлялось, 30 вересня на порталі "Дія.Бізнес" з’явився перший онлайн-курс, лекції в якому озвучує ШІ-аватар. У новій програмі "Вихід цифрового бізнесу на міжнародні ринки" українські підприємці можуть дізнатися, як просувати свої цифрові продукти на глобальних ринках.