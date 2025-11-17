Дія.Бізнес запускає рамку цифрової зрілості МСБ

Платформа "Дія.Бізнес" представила рамку цифрової зрілості МСБ — набір інструментів, покликаний допомогти підприємцям оцінити рівень цифровізації, отримати персональні поради та знайти можливості для розвитку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Це новий етап розвитку проєкту "Дія.Бізнес" — перехід від консультацій і навчання до персоналізованої підтримки цифрової трансформації компаній. У Мінцифри очікують, що це дасть змогу бізнесу працювати ефективніше, скоротити витрати часу та ресурсів і посилити конкурентоспроможність.

До рамки цифрової зрілості входять:

"Біла книга з цифрової зрілості" — аналітичний документ, який пояснює, як цифровізація трансформує український бізнес, які можливості вона відкриває, з якими перешкодами можуть стикатися компанії та які міжнародні практики вже адаптовано в Україні.

Матриця цифрової зрілості — модель для визначення рівня розвитку компанії за ключовими напрямами: стратегія, процеси, клієнти, команда, аналітика даних, кібербезпека, інновації та інше.

Опитувальник "Компас цифрової зрілості" — онлайн-інструмент самооцінки, після проходження якого компанія отримує безоплатний звіт і персональну дорожню карту цифрового розвитку.

На основі знеособлених даних "Компасу цифрової зрілості" буде створено Індекс цифрових змін МСБ в Україні, який допоможе державі, донорам і партнерам точніше підтримувати цифрову трансформацію бізнесу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Сьогодні цифрові інструменти вже стали звичними для мільйонів українців. І платформа Дія — найкращий приклад того, як технології можуть бути простими, зручними та зрозумілими. Наприклад, відкрити власний бізнес у Дії можна за лічені хвилини: 10 хвилин на заповнення заяви, а подати її — усього 2 секунди. Це найшвидша реєстрація ФОП у світі. Тому закликаю українських підприємців рухатися в напрямі цифровізації разом із державою", — зазначила заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн-персоналізованих сервісів Валерія Коваль.

Рамка цифрової зрілості є першим етапом довгострокової програми розвитку цифрової спроможності бізнесу від "Дія.Бізнес". Вона працює за принципом "від вимірювання до впровадження": бізнес проходить опитувальник "Компас цифрової зрілості", отримує персональну дорожню карту, знайомиться з можливостями маркетплейсу цифрових рішень і може долучитися до навчальних програм та консультаційної підтримки.

Інструменти цифрової зрілості вже доступні підприємцям на порталі "Дія.Бізнес".

Як повідомлялось, 30 вересня на порталі "Дія.Бізнес" з’явився перший онлайн-курс, лекції в якому озвучує ШІ-аватар. У новій програмі "Вихід цифрового бізнесу на міжнародні ринки" українські підприємці можуть дізнатися, як просувати свої цифрові продукти на глобальних ринках.