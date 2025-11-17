ВАКС конфіскував активи російського бізнесмена в "Кіровоградському рудоуправлінні"

Вищий антикорупційний суд застосував санкцію щодо стягнення в дохід держави активів російського бізнесмена Сергєя Кабаргіна.

Як нагадали у ВАКС, наприкінці вересня Міністерство юстиції України подало до ВАКС позовну заяву про застосування до Кабаргіна санкції у вигляді стягнення активів, а саме – 52,7595% від загальної кількості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління".

Відтак, у дохід держави стягнуто:

18,7896% від загальної вартості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 153 575 штук номінальною вартістю 7 678 грн 75 коп., які належать товариству з обмеженою відповідальністю "Трест;

24,4696 % від загальної кількості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 20 000 штук номінальною вартістю 10 000 грн, які належать компанії "Груп сім юніверсал лімітед";

9,0053% від загальної вартості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 77 650 штук номінальною вартістю 2 882 грн 50 коп, які належать товариству з обмеженою відповідальністю "Агентство цінних паперів".

"Кіровоградське рудоуправління" було створено в 1935 році для забезпечення вогнетривкою сировиною підприємства металургійної промисловості. Компанія має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинних каолінів. Сировинною базою АТ "Кіровоградське рудоуправління" є Обознівське родовище вторинних каолінів. Сергєй Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу "Титан-2". Холдинг здійснює будівництво об'єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд 27 жовтня ухвалив рішення, яким повністю задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави українських активів білоруського ВАТ "Гомсєльмаш".

У березні Міністерство юстиції подало позов щодо запровадження санкцій проти білоруської держкомпанії "Білоруськалій" та стягнення в дохід держави її активів в Україні.