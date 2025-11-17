Автоматизована система вже дозволила стягнути понад 100 мільйонів податкового боргу з юросіб, – податкова

Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юридичних осіб.

Як розповіла в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств.

Карнаух повідомила, що йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб із використанням електронних платіжних інструкцій.

Такий інструмент передбачений Національною стратегією доходів і працює всього два місяці, але вже демонструє стабільну позитивну динаміку.

"До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі", – зазначила Карнаух.

Із новою системою все вібдувається автоматично.

"Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули", – пояснила Карнаух.

Вона зазначила, що нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.

