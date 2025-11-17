Кількість заблокованих податкових накладних із початку року зменшилася в 4 рази, – податкова
Кількість заблокованих податкових накладних в Україні з початку цього року суттєво зменшилася: показник скоротився в 4 рази та наразі становить 0,2%.
Як повідомила в.о. голови Держаної податкової служби Леся Карнаух, на початку року проблема з блокуваннями була однією з найпоширеніших серед скарг бізнесу.
"Коли в січні 2025 року наша команда почала працювати в Держподатковій, не було жодної зустрічі, на якій би бізнес не скаржився на заблоковані податкові накладні. Це було тотально. Зараз нам вдалося змінити ситуацію", – сказала Карнаух.
Для досягнення такого результату Держподаткова реалізувала низку кроків, зокрема:
- створила консультаційні центри для пояснення процедур бізнесу;
- переглянула підходи до таблиць даних та пакета документів, які подаються суб'єктом господарювання для розблокування податкової накладної;
- продовжила ініціативу через офіси податкових консультантів;
- ініціювала та підготувала зміни до нормативних актів, які підтримав Уряд.
"Ми змінили підходи до визначення суб'єктів, які можуть потрапляти в категорію ризикових, розширили критерії, щоб податкові накладні більше підпадали під автоматичну реєстрацію", – розповіла Карнаух.
За її словами, в 0,2% накладних, які блокуються, потрапляють переважно ті платники, які зробили свій вибір на користь тіньового бізнесу.
Як повідомлялося, з 3 листопада розпочався прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування Системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Це дозволить таким операторам надавали послуги для бізнесу з формування та використання електронних ТТН.
Також повідомлялося, що з 27 вересня набули чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджені урядом 26 серпня.
Наприкінці серпня Кабінет Міністрів змінив механізм зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).
