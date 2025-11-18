НАЗК за місяць виявило у деклараціях посадовців порушень на 430 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у жовтні 2025 року завершило 108 повних перевірок декларацій, відібраних за ризикоорієнтованим підходом.

Порушення були виявлені в кожній з них, повідомили у пресслужбі НАЗК.

Зокрема, у 61 декларації зафіксовано ознаки недостовірних відомостей на суму понад 417,2 млн гривень, а у двох – ознаки необґрунтованості активів на понад 13 млн гривень. Загальний обсяг виявлених порушень становить 430 млн гривень.

Серед виявлених порушень – декларації таких посадовців:

у колишнього заступника Бориспільського міського голови за 2023 рік встановлено недостовірні дані на понад 10,1 млн грн;

у депутата Полтавської обласної ради за 2024 рік – на понад 30,9 млн грн;

у депутата Бучанської районної ради Київської області за 2024 рік – на понад 25,1 млн грн;

у начальника управління Закарпатської обласної ради за 2023 рік – на понад 24,7 млн грн, зокрема не задекларований будинок в Ужгороді;

у директора Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації – на понад 7,3 млн грн.

НАЗК направило до правоохоронних органів 31 висновок щодо недостовірності задекларованої інформації, а також скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури два матеріали щодо необґрунтованих активів.

Загалом за 10 місяців 2025 року НАЗК завершило 846 повних перевірок декларацій. У 843 документах встановлено порушення, а у 58% – ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованих активів, порушення обмежень тощо.

Як повідомлялось, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало службову перевірку після оприлюднення НАБУ матеріалів про корупційну схему в енергетичній сфері. У записах один із фігурантів, Дмитро Басов (Тенор), згадує про НАЗК. В агентстві зазначили, що направили офіційний запит до Національного антикорупційного бюро для отримання необхідної інформації.

"НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами, і водночас очікує на надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації, що дозволить оперативно та якісно провести перевірку", - заявили у відомстві.