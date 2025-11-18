Китай відкрив найбільше в сучасній історії родовище золота

Китай оголосив про відкриття найбільшого в сучасній історії країни родовища золота Дадунгоу у провінції Ляонін.

Його запаси оцінюються у 1 444 тонни, повідомляє Euronews.

Наразі це найбільше відкрите родовище з 1949 року. Геологи виявили 2,59 млн тонн руди із середньою концентрацією золота 0,56 гр. на тонну. Орієнтовна вартість цього обсягу дорогоцінного металу перевищує 166 млрд євро.

Проєкт реалізувала Ляонінська геологорозвідувальна та гірничодобувна група, яка залучила близько тисячі фахівців і операторів та завершила роботи всього за 15 місяців – надзвичайно короткий термін для об’єкта такого масштабу. Міністерство назвало родовище "надвеликим" і низькосортним, зазначивши, що воно вже пройшло попередню оцінку економічної доцільності.

У 2024 році виробництво золота в Китаї становило 377,24 тонни, що на 0,56% більше, ніж роком раніше. Внутрішній попит також зростає: китайці придбали близько 1 000 тонн золота за рік, а попит на злитки та монети зріс більш ніж на 24%.

Як повідомлялося, у листопаді в Туреччині виявили родовище золота з потенційними запасами у 424 тис. унцій (приблизно 12 тонн). За поточними цінами це близько $1,7 млрд. Під час геологорозвідувальних робіт було встановлено, що у 14,9 млн тонн руди міститься золото із середнім вмістом 0,89 грама на тонну. Розвідувальне буріння в цьому районі триває, і обсяги можливих запасів золота можуть зрости.

Раніше повідомлялося, що золото обійшло євро та стало другим за обсягом активом у резервах центральних банків світу. Його частка у глобальних золотовалютних запасах за ринковою вартістю на кінець 2024 року зросла до 20%, тоді як частка євро становила 16%.