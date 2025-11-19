Російський бізнес підготувався підвищувати ціни максимальними темпами з початку року

Російські компанії налаштовуються на значне підвищення цін. Так, інфляційні очікування російського бізнесу в жовтні вперше з початку року перейшли до зростання, а тепер збільшилися ще у 1,5 раза.

Про це свідчать дані Центробанку РФ за підсумками листопадового моніторингу понад 10 тис. підприємств, передає The Moscow Times.

У середньому в наступні три місяці російські підприємства збираються підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік порівняно з 4,2% у жовтні та 2,9% у вересні.

Продовжила зростати і різниця у частці компаній, які збираються і не збираються підвищувати ціни: у жовтні 23,2 пункту – це максимум із січня (19,4 пункту місяцем раніше).

ЦБ Росії не коментує причини зростання цінових очікувань, але розворот тенденції в жовтні пояснював зокрема й подальшим підвищенням податків.

Із наступного року ставка ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%, а також буде скасовано багато пільг. Зокрема, втричі – з 60 млн до 20 млн руб. буде знижено обсяг доходів бізнесу, після якого треба сплачувати ПДВ. Таким компаніям доведеться підняти ціни на 10-25%.

Максимальне підвищення цін планують компанії роздрібної торгівлі – у цій галузі цінові очікування перевищили 10%: 11,8% після 9,4% у жовтні. У ній максимальний розрив між тими, хто збирається та не збирається підвищувати ціни, – 43,6 пункту.

На другому місці – торгівля автомобілями, 38,7 пунктів. Їй необхідно скасувати пільги з утилізаційного збору з грудня, а потім – його 20% індексація з нового року. Так російська влада намагається підтримати місцевих виробників і змусити китайські компанії перейти від експорту машин до Росії до організації їхнього локального виробництва.

Також різко збільшилося очікуване зростання цін на послуги: 7,9% у перерахунку на рік після 4,4% у жовтні.

Опитування російського Центробанку показало, що зростання витрат трохи сповільнилося, але залишається дуже високим. При цьому попит продовжує швидко падати, як і загальні оцінки ситуації.

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Раніше повідомлялося, що економічні очікування росіян різко знизилися. Індекс оцінки перспектив рівня життя населення в Росії в жовтні становив 85 пунктів, що на 8 пунктів нижче, ніж у липні та є мінімальним значенням із грудня 2022 року.

До того стало відомо, що російський Центробанк заявив, що після трьох кварталів уповільнення зростання економіка РФ наприкінці року може перейти до падіння.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються – на 27% у жовтні цього року, – а несировинні податки відстають від плану.

При цьому в Російській академії наук зазначили, що зростання економіки Росії де-факто зупинилося ще на початку 2024 року, і з того часу – вже близько 20 місяців – національний ВВП тримається приблизно на одній і тій самій позначці.