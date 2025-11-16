Російська академія наук констатувала відсутність зростання економіки майже два роки

Зростання економіки Росії де-факто зупинилося ще на початку 2024 року, і з того часу – вже близько 20 місяців – національний ВВП тримається приблизно на одній і тій самій позначці.

Про це свідчать підрахунки Інституту народногосподарського прогнозування Російської академії наук, передає The Moscow Times.

Так, станом на вересень 2025 року місячний фізичний обсяг ВВП Росії перебував на тому самому рівні, що в травні 2024 року, і лише трохи перевищував позначки січня 2024 року.

Порівняно з січнем 2025 року економіка Росії взагалі скоротилася на 0,2%.

Росстат оцінив економічне зростання минулого року у 4,3%. Однак цей результат було отримано за рахунок несподіваног стрибка в грудні: місячний ВВП злетів на кілька відсотків, після чого відразу відкотився назад і до колишніх значень вже не повертався. У вересні щодо грудня місячний обсяг ВВП обвалився на 2,8%.

Як зазначають в Інституті, у російській промисловості "спостерігається поступове наростання кризових явищ": у 17 із 24 галузей, які відстежує Росстат, обсяги виробництва за дев'ять місяців поточного року скоротилися.

Дав збій навіть головний фактор зростання промисловості воєнних років – військово-промисловий комплекс: індекси виробництва у галузях, які випускають продукцію для його потреб, у вересні різко знизилися.

Зростання випуску "інших транспортних засобів та обладнання" сповільнилося до 6% рік до року проти 36,4% у серпні, а "виробництво готових металевих виробів" пішло в мінус на 1,6%, хоча ще місяць тому зростало на 18%. Це може сигналізувати про вихід на пік виробничих можливостей, наголошується в звіті.

Поки тримається лише друга основа зростання останніх років – споживання домогосподарств. Воно теж уповільнюється, але, як і раніше, зростає швидше за решту економіки: у вересні на 1,8%, а за дев'ять місяців – на 2,1%. Але й цей фактор нестійкий: продовження зростання споживання залежить від ситуації на ринку праці, а зростання зарплат уповільнюється.

За оцінкою Інституту, в четвертому кварталі річні темпи економічного зростання в Росії опустяться до нуля. Серед ризиків для економіки – нові санкції, під які потрапили компанії "Роснєфть" і "Лукойл", а також вичерпання бюджетного імпульсу.

Також стало відомо, що російський бюджет уперше цього року зіткнувся з падінням зборів несировинних податків. Як свідчать дані російського Мінфіну, в жовтні до федеральної скарбниці надійшло 2,1 трлн руб. ненафтогазових доходів – на 4% менше, ніж у жовтні роком раніше.

Сировинні доходи в жовтні обвалилися на 27% рік до року, внаслідок чого загальний обсяг надходжень до російського бюджету також пішов у мінус – на 12% у річному вираженні.

Перед тим стало відомо, що зростання доходів федерального бюджету Росії за підсумками січня-жовтня 2025 року уповільнилося майже до нуля, водночас видатки збільшилися на понад 15%.

Загалом доходи російського бюджету за 10 місяців поточного року становили 29,68 трлн руб., що лише на 0,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема: так звані "ненафтогазові доходи" становили 22,43 трлн руб. (+11,3%), нафтогазові доходи становили 7,5 трлн руб. (падіння на 21,4%),

Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів та уповільнення зростання економіки у Росії вже двічі вносили зміни до федерального бюджету, збільшуючи його дефіцит.

Спочатку Мінфін РФ розраховував зібрати за рік 40,3 трлн руб., навесні цей показник знизили до 38,5 трлн руб., а восени – до 36,6 трлн руб. Водночас витрати федерального бюджету РФ цього року збільшено на пів трильйона рублів – до 42,8 трлн руб.

У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн руб. (близько $71 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.