Держпідприємство Міноборони замовило китайських дронів Autel на 777 мільйонів (оновлено)

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони замовило 5 000 китайських дронів Autel EVO Max 4T на загальну суму 777 млн грн.

Закупівля відбулася за рамковою угодою, а інформація про постачальників та терміни поставки не розкривається, пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані у системі Prozorro.

Дрони придбали у базовій комплектації: сам коптер, контролер, три пари пропелерів, інструменти, кабелі, зарядні пристрої, кейс, запасні джойстики та інше обладнання. Усі пристрої мають бути виготовлені не раніше 2023 року.

Загалом укладено 17 контрактів із ціною комплекту від 154 111 до 157 499 грн, а середня вартість становить 155 420 грн. Загальна економія, порівняно з очікуваною вартістю закупівлі, склала 13%.

При цьому ціни в цих угодах нижчі за ті, що фіксувалися в АОЗ на початку осені (161 046 - 170 167 грн), але частково вищі за окремі липневі закупівлі Держспецзв'язку.

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Роздрібні ціни на такі дрони, за даними Hotline, наразі коливаються від 120 000 до 319 999 грн, середня – 186 162 грн.

Autel EVO Max 4T – розвідувальний дрон, що працює без GPS та інтернету в умовах РЕБ. Має до 42 хвилин польоту, дальність керування до 20 км, шифрування зв’язку, стійкість до вітру 12 м/с. Оснащений трьома камерами: оптичною з 10-кратним зумом, ширококутною 50 МП і тепловізором із 16-кратним цифровим збільшенням. Лазерний далекомір визначає координати цілі на відстані до 1,2 км. Дрон уміє обходити перешкоди, працювати в тунелях та передавати дані іншим коптерам через мережу A-Mesh.

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Як повідомлялося, 30 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав двом підозрюваним у справі про привласнення коштів під час закупівлі безпілотників для Сил оборони запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 28 грудня включно з правом внесення застави.

За даними слідства, двоє посадовців Держспецзв’язку разом із двома представниками приватного бізнесу нібито створили схему привласнення коштів під час закупівлі безпілотників для Сил оборони, унаслідок чого Державний бюджет України зазнав збитків більш ніж на 90 млн грн.