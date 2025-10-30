Розкрадання на дронах: ВАКС заарештував двох підозрюваних на 2 місяці із можливістю застави

У четвер, 30 жовтня, Вищий антикорупційний суд застосував до двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2025 року включно та можливість застави.

За версією правоохоронних органів, двоє посадовців Держспецзв’язку та двоє представників приватних компаній, організували злочинну схему розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України, що завдало Державному бюджету України понад 90 млн грн збитків.

Які запобіжні заходи обрано підозрюваним?

до власника львівської компанії застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2025 року включно. Підозрюваному, як альтернативу, визначено заставу у розмірі 15 140 000 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться процесуальні обов’язки.

Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191КК України.

до ще одного підозрюваного, у справі щодо ймовірного завищення цін під час закупівлі дронів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного взято негайно під варту у залі суду.



Як альтернативу, судом визначено заставу в розмірі 12 112 000 грн.

Що передувало?

28 жовтня НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 90 млн грн під час закупівель дронів для Сил оборони. Посадовці Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній завищували ціни на БпЛА DJI та Autel і виводили кошти за кордон.