РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11928 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов Коррупция на закупках дронов
697 15

Хищение на дронах: ВАКС арестовал двух подозреваемых на 2 месяца с возможностью залога

вакс

В четверг, 30 октября, Высший антикоррупционный суд применил к двум подозреваемым по делу о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.12.2025 года включительно и возможность залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС

По версии правоохранительных органов, двое должностных лиц Госспецсвязи и двое представителей частных компаний организовали преступную схему хищения средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины, что нанесло Государственному бюджету Украины более 90 млн грн ущерба.

Читайте также: Коррупция в обороне: НАБУ и САП разоблачили хищение 90 млн грн на дронах. ВИДЕО

Какие меры пресечения избраны подозреваемым?

  • к владельцу львовской компании применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.12.2025 года включительно. Подозреваемому, в качестве альтернативы, назначен залог в размере 15 140 000 гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

Указанное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

  • Еще одному подозреваемому по делу о вероятном завышении цен при закупке дронов применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый немедленно взят под стражу в зале суда.

    В качестве альтернативы судом определен залог в размере 12 112 000 грн.

Читайте: Дело о закупке дронов для Нацгвардии: экс-глава Луганской ОГА Гайдай вышел под залог 10 млн грн

Что предшествовало?

28 октября НАБУ и САП раскрыли схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Чиновники Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БПЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.

Автор: 

Госспецсвязь (184) Антикоррупционный суд (1297) мера пресечения (538)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
атвлєкалка РИГОбанату .
Це саме тоді, коли Данія вимагає звіту від зЄрмакоМАРОДЕРАТУ про розтрати вкладених країною в контракт з Фаїр Понтом ім МІНДІЧА на дрони та Фламінгу.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:58 Ответить
+3
какая может быть застава на мародерстве?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:11 Ответить
+2
Ну так перемоги ніколи не буде, бо фактично це стаття 111-2, і ніякої застави там не передбачено.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так перемоги ніколи не буде, бо фактично це стаття 111-2, і ніякої застави там не передбачено.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:52 Ответить
атвлєкалка РИГОбанату .
Це саме тоді, коли Данія вимагає звіту від зЄрмакоМАРОДЕРАТУ про розтрати вкладених країною в контракт з Фаїр Понтом ім МІНДІЧА на дрони та Фламінгу.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:58 Ответить
А що таке , по вашому , перемога - який вона повинна мати вигляд ?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:00 Ответить
Розкрадання на озброєнні - якнайшвидше процесуальні дії та суд. Максимальний термін ув"язнення у півниковій камері і повна конфіскація родинного майна.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:54 Ответить
Ви про які суди ? про Татарівські? Так вони ж ним захвачені після вбивства Портнова - це був початок, коли МАРОДЛЕРАТ ім зЄ почав зачищати під себе все!!! Одеса з мером - то вже продовження ...
показать весь комментарий
30.10.2025 18:02 Ответить
Тобі шкода портнова трюхана а може і яник а з бамбаською братвою
показать весь комментарий
30.10.2025 18:15 Ответить
ага - ти так це розумієш - коли зЄРИГИ Татарівщиною( вже власними судами та спецурою , не ділячись з Прртновим)зачищають під себе все? )
показать весь комментарий
30.10.2025 18:37 Ответить
Спісак 6ті лучшіх мєнєджєрав вована звузилися до володарів 4-х маєтків ДИНАСТІЇ в Козині
показать весь комментарий
30.10.2025 18:39 Ответить
я так радію, коли боти РИГОбанату на мене реагують, підтверджуючи мою правоту
показать весь комментарий
30.10.2025 18:40 Ответить
какая может быть застава на мародерстве?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:11 Ответить
То це нові ''свинарчуки'' чи другоє?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:19 Ответить
прикольно..

Кудрицькому інкрімінують розкрадання 13.7 - застава 13.7

мародерам на крові інкрімінують 90млн - застава 12
показать весь комментарий
30.10.2025 18:24 Ответить
13,7 то ПРОСТО РИГОЦІНА ПИТАННЯ БУЛА у ТАТАРОВОрозбірках з ним.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:42 Ответить
Хоть би він не вкоротив віку собі, від такого мародерства на крові!??!
Що не зелупень, то мародер?!?! Акакая разніца?? Міндіч з чернишовим і шмигалем, нервово гризуть нігті, у генпрокурора!!?!?!
показать весь комментарий
30.10.2025 18:42 Ответить
 
 