Хищение на дронах: ВАКС арестовал двух подозреваемых на 2 месяца с возможностью залога

В четверг, 30 октября, Высший антикоррупционный суд применил к двум подозреваемым по делу о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.12.2025 года включительно и возможность залога.

По версии правоохранительных органов, двое должностных лиц Госспецсвязи и двое представителей частных компаний организовали преступную схему хищения средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины, что нанесло Государственному бюджету Украины более 90 млн грн ущерба.

Какие меры пресечения избраны подозреваемым?

к владельцу львовской компании применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.12.2025 года включительно. Подозреваемому, в качестве альтернативы, назначен залог в размере 15 140 000 гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

Указанное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Еще одному подозреваемому по делу о вероятном завышении цен при закупке дронов применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый немедленно взят под стражу в зале суда.



В качестве альтернативы судом определен залог в размере 12 112 000 грн.

Что предшествовало?

28 октября НАБУ и САП раскрыли схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Чиновники Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БПЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.