Нова система в’їзду в ЄС запрацювала на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною

До нової європейської системи контролю (EES) вже підключені всі українські пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на бритфінгу, передає Укрінформ.

"До нової європейської системи вже підключені всі пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною. Ще не всі пункти пропуску охоплює ця система на кордоні зі Словаччиною та Румунією. Але незабаром вони всі будуть підключені до нової системи", – сказав Демченко.

Він також підкреслив, що впровадження цієї системи не вливає на інтенсивність пасажиропотоку.

Серед українців було побоювання, що через те, що треба здавати відбитки пальців, зображення обличчя, можуть виникнути черги ускладнення в русі. Проте такого не сталось.

Демченко уточнив, що в перші дні були невеликі черги в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але станом на зараз забезпечено інтенсивний рух і там.

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EES (Entry/Exit System, EES) – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у Європейському Союзі та протидія незаконній міграції.

У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.

Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.