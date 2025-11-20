США дозволили експорт сучасних американських напівпровідників компаніям із Саудівської Аравії та ОАЕ

Сполучені Штати погодили експорт найсучасніших американських напівпровідників для компаній Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

Про це повідомило Міністерство торгівлі США.

Дозвіл отримала еміратська компанія, що працює у сфері ШІ, G42, та саудівська компанія Humain. Обом фірмам дозволено придбати мікросхеми Nvidia Blackwell (GB300) у кількості, еквівалентній 35 000 одиниць. США надали дозволи за умови дотримання компаніями вимог щодо безпеки та звітності.

"Ці дозволи сприятимуть збереженню домінування США в галузі штучного інтелекту та глобального технологічного лідерства, що відповідає Плану дій президента Трампа в галузі штучного інтелекту від липня 2025 року", – зазначили в міністерстві.

Водночас у Мінторгівлі повідомили, що Саудівська Аравія зробить для США "історичну інвестицію" – $1 трильйон, яка створить значні можливості для американського бізнесу, робочої сили та промисловості.

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18 листопада до Білого дому з офіційним візитом прибув спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, де він провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

До цього Трамп заявив про намір схвалити продаж винищувачів F-35 Саудівській Аравії. Крім того, країна веде перемовини з адміністрацією США, за якою будь-який напад на державу Перської затоки розцінюється як загроза американському "миру і безпеці".

Як повідомлялося, Саудівська компанія Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили постачання сирої нафти індійському нафтопереробному заводу Nayara Energy після запровадження Євросоюзом санкцій у липні через підтримку цього НПЗ з боку Росії.

Припинення поставок від двох виробників з Перської затоки призвело до того, що Nayara, контрольний пакет якої належить російським структурам, зокрема "Роснефті", у серпні повністю залежала від російської нафти, свідчать дані джерел та інформація LSEG про перевезення.