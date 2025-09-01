Саудівська Аравія та Ірак припинили поставки нафти індійському НПЗ, який контролює "Роснефть", - Reuters

Саудівська компанія Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж сирої нафти індійському НПЗ Nayara Energy після запроваджених Євросоюзом у липні санкцій через підтримку НПЗ Росією.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зупинка поставок від двох експортерів з Перської затоки означає, що Nayara, більша частина акцій якої належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію "Роснефть" у серпні повністю покладалася на Росію в імпорті нафти, згідно з даними джерел та даними LSEG про перевезення.

Зазвичай, Nayara отримує близько 2 млн барелів іракської нафти і 1 млн барелів саудівської нафти щомісяця, але в серпні не отримала поставок від жодного з двох постачальників.

Два джерела повідомили, що санкції створили проблеми з оплатою закупівель Nayara у SOMO, не надавши подальших деталей.

Читайте також: Індія збільшить імпорт нафти з Росії попри погрози і мита Трампа, – Reuters

За даними Kpler і LSEG, а також джерел, останній вантаж сирої нафти з Басри (Ірак) від SOMO був вивантажений для Nayara великим танкером Kalliopi в порту Вадінар 29 липня. А останнє відвантаження з Саудівської Аравії відбулося 18 липня - танкер Georgios (VLCC) доставив 1 млн барелів Arab Light.

Минулого місяця посадовець російського посольства в Нью-Делі повідомив, що Nayara отримує прямі поставки від "Роснефти".

За даними джерел Reuters, після запровадження санкцій завантаження НПЗ Nayara впало до 70-80%.

Читайте також: Атаки українських дронів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ, – Reuters