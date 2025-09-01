УКР
Саудівська Аравія та Ірак припинили поставки нафти індійському НПЗ, який контролює "Роснефть", - Reuters

Саудівська компанія Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж сирої нафти індійському НПЗ Nayara Energy після запроваджених Євросоюзом у липні санкцій через підтримку НПЗ Росією.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зупинка поставок від двох експортерів з Перської затоки означає, що Nayara, більша частина акцій якої належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію "Роснефть" у серпні повністю покладалася на Росію в імпорті нафти, згідно з даними джерел та даними LSEG про перевезення.

Зазвичай, Nayara отримує близько 2 млн барелів іракської нафти і 1 млн барелів саудівської нафти щомісяця, але в серпні не отримала поставок від жодного з двох постачальників.

Два джерела повідомили, що санкції створили проблеми з оплатою закупівель Nayara у SOMO, не надавши подальших деталей.

Читайте також: Індія збільшить імпорт нафти з Росії попри погрози і мита Трампа, – Reuters

За даними Kpler і LSEG, а також джерел, останній вантаж сирої нафти з Басри (Ірак) від SOMO був вивантажений для Nayara великим танкером Kalliopi в порту Вадінар 29 липня. А останнє відвантаження з Саудівської Аравії відбулося 18 липня - танкер Georgios (VLCC) доставив 1 млн барелів Arab Light.

Минулого місяця посадовець російського посольства в Нью-Делі повідомив, що Nayara отримує прямі поставки від "Роснефти".

За даними джерел Reuters, після запровадження санкцій завантаження НПЗ Nayara впало до 70-80%.

Читайте також: Атаки українських дронів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ, – Reuters

Індія (759) Ірак (186) НПЗ (670) Саудівська Аравія (583)
Дивне рішення. Навіщо їм втрачати кошти від продажу нафти ?
Замість цього могли би нарощувати постачання нафти та замістити кацапську нафту і отримувати більше грошей.
01.09.2025 21:50 Відповісти
Це не єдигий у Світі НПЗ.
На комусь іншому зароблять.
01.09.2025 21:59 Відповісти
"Замість цього могли би нарощувати постачання нафти та замістити кацапську нафту"

не могли, это нпз "Nayara, більша частина акцій якої належить російським компаніям"
01.09.2025 22:01 Відповісти
Тобто росіяни відмовили Іраку та Саудитам тому що це кацапський НПЗ ?
01.09.2025 22:13 Відповісти
ирак и саудиты сами отказались. а так да, кацы свою нефть хотят перерабатывать
01.09.2025 22:15 Відповісти
ХЗ
01.09.2025 22:23 Відповісти
Схоже задум змусити індусів припинити купувати кацапську нафту повністю провалилися. Якщо такий задум взагалі був...
01.09.2025 23:11 Відповісти
Пояснюю на пальцях, цю НПЗ контролюють кацапи, тому нафта туди буде йти тільки з кацапії, кацапія вже не знає, куди впихнути свою сиру нафту (її НПЗ ******** щоденно), тому використовує всі лазівки, щоб зпихнути залишкову нафту.
01.09.2025 23:17 Відповісти
 
 