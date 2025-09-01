РУС
Саудовская Аравия и Ирак прекратили поставки нефти индийскому НПЗ, который контролирует "Роснефть", - Reuters

нафта

Саудовская компания Saudi Aramco и иракская государственная нефтяная компания SOMO прекратили продажу сырой нефти индийскому НПЗ Nayara Energy после введенных Евросоюзом в июле санкций из-за поддержки НПЗ Россией.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Остановка поставок от двух экспортеров из Персидского залива означает, что Nayara, большая часть акций которой принадлежит российским компаниям, включая нефтяную компанию "Роснефть", в августе полностью полагалась на Россию в импорте нефти, согласно данным источников и данным LSEG о перевозках.

Обычно, Nayara получает около 2 млн баррелей иракской нефти и 1 млн баррелей саудовской нефти ежемесячно, но в августе не получила поставок ни от одного из двух поставщиков.

Два источника сообщили, что санкции создали проблемы с оплатой закупок Nayara у SOMO, не предоставив дальнейших деталей.

Читайте также: Индия увеличит импорт нефти из России несмотря на угрозы и пошлины Трампа, - Reuters

По данным Kpler и LSEG, а также источников, последний груз сырой нефти из Басры (Ирак) от SOMO был выгружен для Nayara большим танкером Kalliopi в порту Вадинар 29 июля. А последняя отгрузка из Саудовской Аравии состоялась 18 июля - танкер Georgios (VLCC) доставил 1 млн баррелей Arab Light.

В прошлом месяце чиновник российского посольства в Нью-Дели сообщил, что Nayara получает прямые поставки от "Роснефти".

По данным источников Reuters, после введения санкций загрузка НПЗ Nayara упала до 70-80%.

Читайте также: Атаки украинских дронов вывели из строя по меньшей мере 17% мощностей российских НПЗ, - Reuters

+4
Дивне рішення. Навіщо їм втрачати кошти від продажу нафти ?
Замість цього могли би нарощувати постачання нафти та замістити кацапську нафту і отримувати більше грошей.
01.09.2025 21:50 Ответить
+2
"Замість цього могли би нарощувати постачання нафти та замістити кацапську нафту"

не могли, это нпз "Nayara, більша частина акцій якої належить російським компаніям"
01.09.2025 22:01 Ответить
+2
Тобто росіяни відмовили Іраку та Саудитам тому що це кацапський НПЗ ?
01.09.2025 22:13 Ответить
Дивне рішення. Навіщо їм втрачати кошти від продажу нафти ?
Замість цього могли би нарощувати постачання нафти та замістити кацапську нафту і отримувати більше грошей.
01.09.2025 21:50 Ответить
Це не єдигий у Світі НПЗ.
На комусь іншому зароблять.
01.09.2025 21:59 Ответить
"Замість цього могли би нарощувати постачання нафти та замістити кацапську нафту"

не могли, это нпз "Nayara, більша частина акцій якої належить російським компаніям"
01.09.2025 22:01 Ответить
Тобто росіяни відмовили Іраку та Саудитам тому що це кацапський НПЗ ?
01.09.2025 22:13 Ответить
ирак и саудиты сами отказались. а так да, кацы свою нефть хотят перерабатывать
01.09.2025 22:15 Ответить
ХЗ
01.09.2025 22:23 Ответить
Схоже задум змусити індусів припинити купувати кацапську нафту повністю провалилися. Якщо такий задум взагалі був...
01.09.2025 23:11 Ответить
Пояснюю на пальцях, цю НПЗ контролюють кацапи, тому нафта туди буде йти тільки з кацапії, кацапія вже не знає, куди впихнути свою сиру нафту (її НПЗ ******** щоденно), тому використовує всі лазівки, щоб зпихнути залишкову нафту.
01.09.2025 23:17 Ответить
РЕСПЕКТ саудитам та iракцям!
02.09.2025 00:05 Ответить
А чому? Вони ж будуть ще більше брати у рф ?
02.09.2025 01:13 Ответить
 
 