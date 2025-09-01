Саудовская Аравия и Ирак прекратили поставки нефти индийскому НПЗ, который контролирует "Роснефть", - Reuters

Саудовская компания Saudi Aramco и иракская государственная нефтяная компания SOMO прекратили продажу сырой нефти индийскому НПЗ Nayara Energy после введенных Евросоюзом в июле санкций из-за поддержки НПЗ Россией.

Остановка поставок от двух экспортеров из Персидского залива означает, что Nayara, большая часть акций которой принадлежит российским компаниям, включая нефтяную компанию "Роснефть", в августе полностью полагалась на Россию в импорте нефти, согласно данным источников и данным LSEG о перевозках.

Обычно, Nayara получает около 2 млн баррелей иракской нефти и 1 млн баррелей саудовской нефти ежемесячно, но в августе не получила поставок ни от одного из двух поставщиков.

Два источника сообщили, что санкции создали проблемы с оплатой закупок Nayara у SOMO, не предоставив дальнейших деталей.

По данным Kpler и LSEG, а также источников, последний груз сырой нефти из Басры (Ирак) от SOMO был выгружен для Nayara большим танкером Kalliopi в порту Вадинар 29 июля. А последняя отгрузка из Саудовской Аравии состоялась 18 июля - танкер Georgios (VLCC) доставил 1 млн баррелей Arab Light.

В прошлом месяце чиновник российского посольства в Нью-Дели сообщил, что Nayara получает прямые поставки от "Роснефти".

По данным источников Reuters, после введения санкций загрузка НПЗ Nayara упала до 70-80%.

