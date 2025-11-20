Світові компанії більше не соромляться називати ШІ причиною звільнень співробітників, – Bloomberg

Компанії по всьому світу дедалі частіше відкрито визнають, що скорочують персонал через запровадження технологій штучного інтелекту.

Якщо раніше роботодавці уникали таких заяв, аби не викликати обурення, то тепер ситуація змінюється, повідомляє Bloomberg.

У вересні німецька Lufthansa оголосила, що до кінця десятиліття скоротить 4000 посад, зокрема через використання ШІ. Данська ING Groep NV повідомила, що приблизно тисяча робочих місць опинилися під загрозою через діджиталізацію, ШІ та зміну потреб клієнтів. Ігрова компанія Krafton також оголосила про призупинення найму через вплив штучного інтелекту.

У США штучний інтелект офіційно став причиною скорочення 48 414 робочих місць у 2025 році, з яких 31 039 припали на жовтень, свідчать дані Challenger, Gray & Christmas. Стрімке зростання пояснюється не лише активнішим упровадженням ШІ, а й загальним збільшенням кількості планових звільнень.

Американські компанії, що довго зберігали великі штати, тепер скорочують персонал через ризики, пов’язані з тарифною політикою Дональда Трампа, торговельними війнами та падінням споживчого попиту. За словами операційного президента Robert Half Джорджа Денлінгера, частина скорочень пов’язана з надмірним наймом під час пандемії, а посилання на ШІ інколи може бути формальною причиною.

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Великий бізнес, який активно інвестує у штучний інтелект, часто пов’язує скорочення не з тим, що технологія замінює конкретні посади, а з потребою перерозподілити ресурси на розробку та інфраструктуру. Саме так відбувалося в Amazon, Microsoft і Oracle, що вкладають мільярди доларів у чипи, дата-центри та фахівців.

Навіть якщо компанії прямо не заявляють, що штучний інтелект сприяє скороченню персоналу, вони все частіше використовують його як аргумент для підвищення вимог до нових працівників. У внутрішній службовій записці гендиректор Shopify Inc. Тобі Лутке на початку року повідомив співробітникам, що "команди повинні продемонструвати, чому вони не можуть досягти бажаного результату за допомогою ШІ" перед тим, як просити про розширення штату.

Як повідомлялося наприкінці жовтня, компанія Amazon планує оголосити про масштабне скорочення штату. Під звільнення можуть потрапити до 30 тисяч офісних працівників — майже 10% усіх корпоративних посад.

Причиною такого кроку є прагнення компанії зменшити витрати та підвищити ефективність управління. Попри те, що Amazon має сотні тисяч співробітників по всьому світу, це скорочення може стати найбільшим за всю історію компанії.