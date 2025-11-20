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Новини
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Світові компанії більше не соромляться називати ШІ причиною звільнень співробітників, – Bloomberg

звільнень,причина,ші

Компанії по всьому світу дедалі частіше відкрито визнають, що скорочують персонал через запровадження технологій штучного інтелекту.

Якщо раніше роботодавці уникали таких заяв, аби не викликати обурення, то тепер ситуація змінюється, повідомляє Bloomberg.

У вересні німецька Lufthansa оголосила, що до кінця десятиліття скоротить 4000 посад, зокрема через використання ШІ. Данська ING Groep NV повідомила, що приблизно тисяча робочих місць опинилися під загрозою через діджиталізацію, ШІ та зміну потреб клієнтів. Ігрова компанія Krafton також оголосила про призупинення найму через вплив штучного інтелекту.

У США штучний інтелект офіційно став причиною скорочення 48 414 робочих місць у 2025 році, з яких 31 039 припали на жовтень, свідчать дані Challenger, Gray & Christmas. Стрімке зростання пояснюється не лише активнішим упровадженням ШІ, а й загальним збільшенням кількості планових звільнень.

Американські компанії, що довго зберігали великі штати, тепер скорочують персонал через ризики, пов’язані з тарифною політикою Дональда Трампа, торговельними війнами та падінням споживчого попиту. За словами операційного президента Robert Half Джорджа Денлінгера, частина скорочень пов’язана з надмірним наймом під час пандемії, а посилання на ШІ інколи може бути формальною причиною.

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Великий бізнес, який активно інвестує у штучний інтелект, часто пов’язує скорочення не з тим, що технологія замінює конкретні посади, а з потребою перерозподілити ресурси на розробку та інфраструктуру. Саме так відбувалося в Amazon, Microsoft і Oracle, що вкладають мільярди доларів у чипи, дата-центри та фахівців.

Навіть якщо компанії прямо не заявляють, що штучний інтелект сприяє скороченню персоналу, вони все частіше використовують його як аргумент для підвищення вимог до нових працівників. У внутрішній службовій записці гендиректор Shopify Inc. Тобі Лутке на початку року повідомив співробітникам, що "команди повинні продемонструвати, чому вони не можуть досягти бажаного результату за допомогою ШІ" перед тим, як просити про розширення штату.

Як повідомлялося наприкінці жовтня, компанія Amazon планує оголосити про масштабне скорочення штату. Під звільнення можуть потрапити до 30 тисяч офісних працівників — майже 10% усіх корпоративних посад.

Причиною такого кроку є прагнення компанії зменшити витрати та підвищити ефективність управління. Попри те, що Amazon має сотні тисяч співробітників по всьому світу, це скорочення може стати найбільшим за всю історію компанії.

Автор: 

компанія (412) США (5620) штучний інтелект (475)
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Топ коментарі
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а потім, як довбане якась енергетична невподобайка, і зникне живлення, всі звільнені будуть наймані знову, аби крутити динамо-машини для генерування електрики ненажерливому ШІ. скоро людство на рівні домогосподарств буде змагатись з ним за ресурси (електрика, вода для початку)...
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20.11.2025 10:26 Відповісти
+1
Скоро ШІ очистить планету від людей, бо жити поруч з злобними тупими істотами невиносимо боляче навіть для машин
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20.11.2025 11:22 Відповісти
+1
ШІ зараз робить що завгодно, від копірайтингу до розпаковки особистості: https://**********.blogspot.com/
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20.11.2025 12:49 Відповісти
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а потім, як довбане якась енергетична невподобайка, і зникне живлення, всі звільнені будуть наймані знову, аби крутити динамо-машини для генерування електрики ненажерливому ШІ. скоро людство на рівні домогосподарств буде змагатись з ним за ресурси (електрика, вода для початку)...
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20.11.2025 10:26 Відповісти
В як станеться "про.бали", хто буде виправляти?
Також, хочу подивитися на звільнення ШІ.
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20.11.2025 10:33 Відповісти
добро пожаловать в 19 век. Люди почти не нужны, но налоги с людей ДЫРжавы будут собирать!
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20.11.2025 10:36 Відповісти
Нова реальність. За допомогою ШІ я за 3 місяці розробив проект, над яким ранійше б ціла команда працювала б рік.
Якщо чесно, я взагалі не можу зрозуміти, що там роблять сотні програмістів у якомусь Снапчаті - бо там роботи максимум для 3-5 нормальних девів так, щоб без напрягів за сприяння ШІ закривати всі можливі питання.. А щодо менш інтелектуальних професій, пов'язаних з ПК - там ШІ ще краще може прискорювати процеси. Тому думаю, що роздуті штати будуть зараз скорочуватися багато де.
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20.11.2025 11:00 Відповісти
Сантехніка,цей інтелект не замінить.А от програмістів,з часом замінить майже всіх.І саме програмісти придумали це все.
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20.11.2025 11:17 Відповісти
Скоро ШІ очистить планету від людей, бо жити поруч з злобними тупими істотами невиносимо боляче навіть для машин
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20.11.2025 11:22 Відповісти
Кого б я з задоволенням замінив штучним інтелектом , так це - лікарів сімейників . . Вся важезна - в скобках , робота яких - полягає в тому щоб відправити фраєра вухастого - здати аналізи , а потім на основі їх результатів - виписати рецепт , або дати направлення до іншого лікаря . Гадаю що з цим нескладним завданням пречудово справиться і ШІ , але для простих смертних , зробити це буде в десятки разів простіше , без стояння в нескінченних чергах на прийом до іх сіятєльств - нєбожитєлєй в білих халатах , без псування нервів , і тд. .
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20.11.2025 11:38 Відповісти
Не получится. В чат gpt даже функцию такую как медицинская консультация просто вырубили. Фармацевтическая мафия пролоббировала)) побоялись что медики и фармацевты без работы останутся) По другим отраслям то же самое будет. Либбитсы скорее зарубят все эти игры с ии, чем отдадут свой кусок пирога.
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20.11.2025 13:33 Відповісти
ШІ зараз робить що завгодно, від копірайтингу до розпаковки особистості: https://**********.blogspot.com/
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20.11.2025 12:49 Відповісти
Посмотрим что будет после того как этот ии пузырь лопнет. С учётом того что инвесторы уже начали сбрасывать акции тех. компаний это уже скоро . Да и заменит ии первым делом как раз таки самих айтишников которые этот ии и создавали же. Писать код, тем более на базовом уровне, они уже могут. Ну а заменить строителя, слесаря, инженера или банального водителя ещё не скоро. Не при нашей жизни.
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20.11.2025 13:30 Відповісти

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