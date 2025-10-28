УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3829 відвідувачів онлайн
Новини Скорочення в США
1 065 5

Масові звільнення в Amazon: 30 тисяч людей можуть втратити роботу

amazon скорочує 30 тисяч працівників

Американська компанія Amazon планує оголосити про масштабне скорочення персоналу вже у вівторок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під звільнення можуть потрапити до 30 тисяч корпоративних працівників. Це майже 10% від усіх офісних посад у компанії.

Таке рішення пов’язане з бажанням скоротити витрати та підвищити ефективність управління. Попри те, що загалом Amazon має сотні тисяч працівників у світі, ці звільнення стануть найбільшими в історії компанії, пише Reuters із посиланням на одразу три джерела, знайомих із планами компанії.

Читайте: Один із найбільших у Росії виробників спецсплавів для армії звільняє працівників і скорочує графік

За інформацією джерел, скорочення торкнуться різних підрозділів - від управління персоналом і корпоративних сервісів до відділів пристроїв і операцій.

Деяких менеджерів уже попросили пройти навчання, щоб правильно повідомити співробітників про звільнення.

Протягом останніх двох років Amazon уже скорочував персонал у напрямках комунікацій, подкастів і технологічних сервісів. Новий етап оптимізації має зробити компанію "менш бюрократичною" та швидшою у прийнятті рішень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ветеран.Робота": Кабмін схвалив концепцію програми працевлаштування ветеранів

Раніше гендиректор Amazon Енді Джессі заявляв, що компанії потрібно позбутися зайвих управлінських рівнів. Він також запровадив внутрішню лінію для анонімних пропозицій від працівників щодо підвищення ефективності роботи компанії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

робота (1322) скорочення (242) Amazon (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фсьо ні так адназначна..
показати весь коментар
28.10.2025 01:27 Відповісти
Ринкова економіка! Тут навіть пояснювати не потрібно....
показати весь коментар
28.10.2025 01:48 Відповісти
ні. Це настання нової ЕРИ - де у людей просто не буде роботи, а все буде дорого. Подивіться на ціни в України. При тому на планеті роботу матимуть 10-12%. ВСІ інші будуть грабувати, збиватись в банди і тд.

Настає час постутопій про який писали в книжках
показати весь коментар
28.10.2025 03:28 Відповісти
Unemployment benefits ніхто не скасовував. До вісми місяців посидять на виплатах, а там знову щось надибають.
показати весь коментар
28.10.2025 02:01 Відповісти
Хутiн може запропонувати їм роботу в Українi! Там велика тєкучка!
показати весь коментар
28.10.2025 02:07 Відповісти
 
 