Масові звільнення в Amazon: 30 тисяч людей можуть втратити роботу
Американська компанія Amazon планує оголосити про масштабне скорочення персоналу вже у вівторок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під звільнення можуть потрапити до 30 тисяч корпоративних працівників. Це майже 10% від усіх офісних посад у компанії.
Таке рішення пов’язане з бажанням скоротити витрати та підвищити ефективність управління. Попри те, що загалом Amazon має сотні тисяч працівників у світі, ці звільнення стануть найбільшими в історії компанії, пише Reuters із посиланням на одразу три джерела, знайомих із планами компанії.
За інформацією джерел, скорочення торкнуться різних підрозділів - від управління персоналом і корпоративних сервісів до відділів пристроїв і операцій.
Деяких менеджерів уже попросили пройти навчання, щоб правильно повідомити співробітників про звільнення.
Протягом останніх двох років Amazon уже скорочував персонал у напрямках комунікацій, подкастів і технологічних сервісів. Новий етап оптимізації має зробити компанію "менш бюрократичною" та швидшою у прийнятті рішень.
Раніше гендиректор Amazon Енді Джессі заявляв, що компанії потрібно позбутися зайвих управлінських рівнів. Він також запровадив внутрішню лінію для анонімних пропозицій від працівників щодо підвищення ефективності роботи компанії.
