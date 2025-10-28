Масові звільнення в Amazon: 30 тисяч людей можуть втратити роботу

Американська компанія Amazon планує оголосити про масштабне скорочення персоналу вже у вівторок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під звільнення можуть потрапити до 30 тисяч корпоративних працівників. Це майже 10% від усіх офісних посад у компанії.

Таке рішення пов’язане з бажанням скоротити витрати та підвищити ефективність управління. Попри те, що загалом Amazon має сотні тисяч працівників у світі, ці звільнення стануть найбільшими в історії компанії, пише Reuters із посиланням на одразу три джерела, знайомих із планами компанії.

Читайте: Один із найбільших у Росії виробників спецсплавів для армії звільняє працівників і скорочує графік

За інформацією джерел, скорочення торкнуться різних підрозділів - від управління персоналом і корпоративних сервісів до відділів пристроїв і операцій.

Деяких менеджерів уже попросили пройти навчання, щоб правильно повідомити співробітників про звільнення.

Протягом останніх двох років Amazon уже скорочував персонал у напрямках комунікацій, подкастів і технологічних сервісів. Новий етап оптимізації має зробити компанію "менш бюрократичною" та швидшою у прийнятті рішень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ветеран.Робота": Кабмін схвалив концепцію програми працевлаштування ветеранів

Раніше гендиректор Amazon Енді Джессі заявляв, що компанії потрібно позбутися зайвих управлінських рівнів. Він також запровадив внутрішню лінію для анонімних пропозицій від працівників щодо підвищення ефективності роботи компанії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі