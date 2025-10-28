РУС
Массовые увольнения в Amazon: 30 тысяч человек могут потерять работу

amazon сокращает 30 тысяч сотрудников

Американская компания Amazon планирует объявить о масштабном сокращении персонала уже во вторник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под увольнение могут попасть до 30 тысяч корпоративных работников. Это почти 10% от всех офисных должностей в компании.

Такое решение связано с желанием сократить расходы и повысить эффективность управления. Несмотря на то, что в целом Amazon имеет сотни тысяч работников в мире, эти увольнения станут крупнейшими в истории компании, пишет Reuters со ссылкой на сразу три источника, знакомых с планами компании.

По информации источников, сокращения коснутся различных подразделений - от управления персоналом и корпоративных сервисов до отделов устройств и операций.

Некоторых менеджеров уже попросили пройти обучение, чтобы правильно уведомить сотрудников об увольнении.

В течение последних двух лет Amazon уже сокращал персонал в направлениях коммуникаций, подкастов и технологических сервисов. Новый этап оптимизации должен сделать компанию "менее бюрократической" и более быстрой в принятии решений.

Ранее гендиректор Amazon Энди Джесси заявлял, что компании нужно избавиться от лишних управленческих уровней. Он также ввел внутреннюю линию для анонимных предложений от работников по повышению эффективности работы компании.

Топ комментарии
+5
Амазон наймали як скажені після Ковіду. Обривали телефони навіть після неодноразової відсилки по сексуально-пішоходному маршруту. Як результат - роздули штат перекладачами папірців. А тепер прийшов час викинути балласт на мороз.
28.10.2025 04:35 Ответить
+3
Хутiн може запропонувати їм роботу в Українi! Там велика тєкучка!
28.10.2025 02:07 Ответить
+3
Ви не розумієте кардинальну різницю. ДО ЦЬОГО ЧАСУ в історії людства роботи лише більшало - машина складалась із тисячі деталей які треба було виготовляти і ремонтувати і тд.

AI все міняє. Він поремонтує, він порекомендує, він продасть і він довезе. ВАС ПРОСТО НЕ ТРЕБА
28.10.2025 03:37 Ответить
Фсьо ні так адназначна..
28.10.2025 01:27 Ответить
Ринкова економіка! Тут навіть пояснювати не потрібно....
28.10.2025 01:48 Ответить
ні. Це настання нової ЕРИ - де у людей просто не буде роботи, а все буде дорого. Подивіться на ціни в України. При тому на планеті роботу матимуть 10-12%. ВСІ інші будуть грабувати, збиватись в банди і тд.

Настає час постутопій про який писали в книжках
28.10.2025 03:28 Ответить
Десь таке вже було, що у людей більше не буде роботи і все таке, а точно, у Британії під час промислової революції, окремі ідіоти навіть ходили розбивати нові станки та машини)
28.10.2025 03:34 Ответить
Ви не розумієте кардинальну різницю. ДО ЦЬОГО ЧАСУ в історії людства роботи лише більшало - машина складалась із тисячі деталей які треба було виготовляти і ремонтувати і тд.

AI все міняє. Він поремонтує, він порекомендує, він продасть і він довезе. ВАС ПРОСТО НЕ ТРЕБА
28.10.2025 03:37 Ответить
Машини робили те саме, вони самі шили, самі складали волокна і люди виявилися "непотрібними", натомість зʼявлялася купа нових професій. Наприклад зараз у світі великий дефіцит кваліфікованих робітників, і я вас здивую, цей дефіцит тільки зростає))

Але якщо комп'ютери замінять велику частину робочої сили, людей значить буде більше вільного часу, люди можуть зайнятися мистецтвом чи саморозвитком, зажди є чим зайнятись, якщо вам хочеться бути у банді і грабувати це ваш вибір.
28.10.2025 03:43 Ответить
У людей значить буде більше вільного часу, люди можуть зайнятися мистецтвом чи саморозвитком…
У вас утопические мысли …
Сегодня кушать не будем, наш папа пошёл рисовать !
А завтра всей семьёй переезжаем в лес , потому что за дом нечем заплатить …
28.10.2025 05:57 Ответить
Немає різниці. ШІ знає як робити, і то на рівні початківця за яким доводиться підчищати. Але ШІ не знає, що робити та абсолютн нездібно бажати щось робити. Бо бажання це ірраціональна функція людського мозку.
Так що ШІ - це така нова лопата. Якось не померли ми без необхідності копати вручну Панамський Канал, екскаваторами зараз обходимся. Той і ШІ застосунок знайдем.
28.10.2025 04:42 Ответить
Як кажуть, *зима не лето, переживем и это*.
28.10.2025 07:17 Ответить
Да давно вже працюють 10-12% максимум. Решта перекладає папірці, дзвонить один одному, чистить хати і тд.Коло послуг, чи як це українською.
28.10.2025 08:34 Ответить
Unemployment benefits ніхто не скасовував. До вісми місяців посидять на виплатах, а там знову щось надибають.
28.10.2025 02:01 Ответить
то дуже щедро
скоріш за все буде тиждень за рік вислуги + невикористані канікули
у середньому місяць-два оплачені
28.10.2025 03:33 Ответить
А потім подадуться на unemployment. В нашому штаті це 26 тижнів. Так 8 місяців і набереться.
28.10.2025 04:37 Ответить
Хутiн може запропонувати їм роботу в Українi! Там велика тєкучка!
28.10.2025 02:07 Ответить
Очікується, що штучний інтелект замінить різні професії, особливо ті, що пов'язані з повторюваними завданнями, обробкою даних та взаємодією з клієнтами.
Професії з високим ризиком заміни:
1. Представники служби підтримки клієнтів
2. Клерки з введення даних
3. Телемаркетологи
4. Роздрібні касири
5. Туристичні агенти
6. Письменники та редактори
7. Перекладачі та тлумачі
8. Аналітики ринкових досліджень
28.10.2025 04:27 Ответить
Хоча штучний інтелект (ШІ) має замінити багато робочих місць, очікується, що він також створить нові ролі, особливо в галузі розробки ШІ, науки про дані та співпраці людини з ШІ.
Згідно з різними дослідженнями, включаючи дослідження Microsoft, інтеграція ШІ в робочу силу може призвести до значного скорочення робочих місць, але водночас може створити нові можливості в нових сферах.
28.10.2025 04:36 Ответить
Це приблизно як розробки і виготовлення автомобілів і тракторів привело до появи нових багатіїв, які купляли собі коней для розваги і спорту
28.10.2025 08:38 Ответить
з листа внутрішньої розсилки амазона
кого будуть звільняти в першу чергу
організації FGBS (Finance & Global Business Services) та Corporate Stores
рівні позицій L5-L8 тобто advisor, sr. advisor, manager - людей, директор)
ролі - Finance, Ops, Engineering, Biz Services
завтра почнуть
28.10.2025 04:40 Ответить
9. PCB board designers. 10. Technical writers. 11. Patent lawyers. 12. Database administrators. Etc., etc.
28.10.2025 06:57 Ответить
на амазон не ходю , ходю на Алі і Тему
28.10.2025 05:54 Ответить
На Амазоні цінники просто космічні.
28.10.2025 07:19 Ответить
З їх ц інами потрібно 90% звільнити.
28.10.2025 07:20 Ответить
 
 