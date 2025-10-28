Массовые увольнения в Amazon: 30 тысяч человек могут потерять работу
Американская компания Amazon планирует объявить о масштабном сокращении персонала уже во вторник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под увольнение могут попасть до 30 тысяч корпоративных работников. Это почти 10% от всех офисных должностей в компании.
Такое решение связано с желанием сократить расходы и повысить эффективность управления. Несмотря на то, что в целом Amazon имеет сотни тысяч работников в мире, эти увольнения станут крупнейшими в истории компании, пишет Reuters со ссылкой на сразу три источника, знакомых с планами компании.
По информации источников, сокращения коснутся различных подразделений - от управления персоналом и корпоративных сервисов до отделов устройств и операций.
Некоторых менеджеров уже попросили пройти обучение, чтобы правильно уведомить сотрудников об увольнении.
В течение последних двух лет Amazon уже сокращал персонал в направлениях коммуникаций, подкастов и технологических сервисов. Новый этап оптимизации должен сделать компанию "менее бюрократической" и более быстрой в принятии решений.
Ранее гендиректор Amazon Энди Джесси заявлял, что компании нужно избавиться от лишних управленческих уровней. Он также ввел внутреннюю линию для анонимных предложений от работников по повышению эффективности работы компании.
Настає час постутопій про який писали в книжках
AI все міняє. Він поремонтує, він порекомендує, він продасть і він довезе. ВАС ПРОСТО НЕ ТРЕБА
Але якщо комп'ютери замінять велику частину робочої сили, людей значить буде більше вільного часу, люди можуть зайнятися мистецтвом чи саморозвитком, зажди є чим зайнятись, якщо вам хочеться бути у банді і грабувати це ваш вибір.
У вас утопические мысли …
Сегодня кушать не будем, наш папа пошёл рисовать !
А завтра всей семьёй переезжаем в лес , потому что за дом нечем заплатить …
Так що ШІ - це така нова лопата. Якось не померли ми без необхідності копати вручну Панамський Канал, екскаваторами зараз обходимся. Той і ШІ застосунок знайдем.
скоріш за все буде тиждень за рік вислуги + невикористані канікули
у середньому місяць-два оплачені
Професії з високим ризиком заміни:
1. Представники служби підтримки клієнтів
2. Клерки з введення даних
3. Телемаркетологи
4. Роздрібні касири
5. Туристичні агенти
6. Письменники та редактори
7. Перекладачі та тлумачі
8. Аналітики ринкових досліджень
Згідно з різними дослідженнями, включаючи дослідження Microsoft, інтеграція ШІ в робочу силу може призвести до значного скорочення робочих місць, але водночас може створити нові можливості в нових сферах.
кого будуть звільняти в першу чергу
організації FGBS (Finance & Global Business Services) та Corporate Stores
рівні позицій L5-L8 тобто advisor, sr. advisor, manager - людей, директор)
ролі - Finance, Ops, Engineering, Biz Services
завтра почнуть