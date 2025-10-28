Массовые увольнения в Amazon: 30 тысяч человек могут потерять работу

Американская компания Amazon планирует объявить о масштабном сокращении персонала уже во вторник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под увольнение могут попасть до 30 тысяч корпоративных работников. Это почти 10% от всех офисных должностей в компании.

Такое решение связано с желанием сократить расходы и повысить эффективность управления. Несмотря на то, что в целом Amazon имеет сотни тысяч работников в мире, эти увольнения станут крупнейшими в истории компании, пишет Reuters со ссылкой на сразу три источника, знакомых с планами компании.

Читайте: Один из крупнейших в России производителей спецсплавов для армии увольняет работников и сокращает график

По информации источников, сокращения коснутся различных подразделений - от управления персоналом и корпоративных сервисов до отделов устройств и операций.

Некоторых менеджеров уже попросили пройти обучение, чтобы правильно уведомить сотрудников об увольнении.

В течение последних двух лет Amazon уже сокращал персонал в направлениях коммуникаций, подкастов и технологических сервисов. Новый этап оптимизации должен сделать компанию "менее бюрократической" и более быстрой в принятии решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ветеран.Работа": Кабмин одобрил концепцию программы трудоустройства ветеранов

Ранее гендиректор Amazon Энди Джесси заявлял, что компании нужно избавиться от лишних управленческих уровней. Он также ввел внутреннюю линию для анонимных предложений от работников по повышению эффективности работы компании.

Больше читайте в нашем Telegram-канале