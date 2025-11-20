Мінрозвитку звільнило керівників Дунайського пароплавства та АМПУ

Звільнено керівництво Українського Дунайського Пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно із повідомленням, відставку очільника ПрАТ "УДП" уже підтримала новостворена наглядова рада. Водночас міністерство оголошує відкритий конкурсний відбір на цю посаду.

"Це дозволить залучити професійних менеджерів, здатних забезпечити ефективну прозору роботу компанії, розвиток стратегічно важливого дунайського логістичного маршруту та посилення логістичної стійкості дунайського кластеру та економічної безпеки держави", – запевнили у міністерстві.

Паралельно відомство ініціює створення наглядової ради в АМПУ для забезпечення прозорості корпоративного управління. Такі оновлення планують також у сферах залізничних і транспортних перевезень та авіації, додали у міністерстві.

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Українське Дунайське пароплавство (ПрАТ "УДП") – державна судноплавна компанія, що займається перевезенням вантажів і пасажирів річковим та морським транспортом і має власний суднобудівно-судноремонтний завод у Кілії. З 2022 року підприємство стикається з безпрецедентними труднощами: втратою понад половини вантажної бази, падінням ставок і високою конкуренцією. Середній вік річкового флоту Дунайського пароплавства перевищує 40 років, і для подальшої роботи українських суден у ЄС потрібна термінова капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Як повідомлялось, на початку листопада двом посадовцям державних підприємств — "Сервіс" та "Морська адміністрація Чорноморського рибного порту" — повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, у 2020 році чиновники уклали договори оренди трьох танкерів і катера з приватною компанією, свідомо заниживши їхню ринкову вартість у кілька разів. Таким чином, державні судна фактично передали у користування за безцінь.