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Новини Відключення електроенергії
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30% мережі "Київстару" залишилося без живлення через відключення світла

звязок,інтернет,мобільний

Близько 30% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" залишилося без живлення.

Про це президент компанії Олександр Комаров повідомив у Facebook.

"Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30% мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. 5 регіональних технологічних центрів на генераторах", – написав топменеджер.

За його словами, загалом мережа мобільного оператора "у дуже великій частині" працює на акумуляторах та генераторах, а близько 4% точок втратили працездатність.

Він закликав користувачів активніше обладнувати роутери резервним живленням, щоб мати змогу користуватися провідним інтернетом під час відключень світла, а не мобільним.

"Все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", – додав Комаров.

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Як повідомлялося, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.

Для виконання цих вимог Мінцифри оголосило, що власники генераторів потужністю від 7,2 кВт можуть передавати їх у використання мобільним операторам і отримувати компенсацію в межах проєкту "Генератор звʼязку".

Автор: 

Київстар (302) мобільний зв’язок (846) відключення світла (850)
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Топ коментарі
+5
Це натяк на знову подорожчання тарифів?!
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20.11.2025 11:37 Відповісти
+4
Країна зелених мрій
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20.11.2025 11:23 Відповісти
+3
Террор українців іде з усіх сторі як рашистів так і мафією Зеленського. Сидимо під дронами та ракетами в темноті і без звязку.
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20.11.2025 12:01 Відповісти
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Країна зелених мрій
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20.11.2025 11:23 Відповісти
ага ,вчора на сьомій годині зник Інет 4джі
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20.11.2025 11:23 Відповісти
Я хз, в мене жодного разу траблів не було.
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20.11.2025 11:24 Відповісти
Це натяк на знову подорожчання тарифів?!
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20.11.2025 11:37 Відповісти
Тільки за гроші,добуті обманом,можна накупити генераторів.Поповнюєш рахунок,і тут хоп,ми зняли з вас 0,5 грн за якусь неіснубчу інтернет-послугу.Тепер грошей на пакет не вистачає,тому знято за день 15 грн.І якщо повіддомлення не прочитаєш,за тиждень пакету немає.А прчитаєш,доплачуй +15.50 до вартості пакета.А тепер у них грошей на генератори не вистачає.
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20.11.2025 11:54 Відповісти
Підключи контракт.
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20.11.2025 16:26 Відповісти
Гроші я заплатив за зв'язок та мобільний інтернет, послуги не надаються, потрібно вимагати компенсації.
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20.11.2025 11:57 Відповісти
Террор українців іде з усіх сторі як рашистів так і мафією Зеленського. Сидимо під дронами та ракетами в темноті і без звязку.
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20.11.2025 12:01 Відповісти
Ось такий він "русский мир кияни ,а російський фашист малофеєв похвалив вас ,що в українських школах Києва на уроках понад 60 % дітей і 24% педагогів спілкуются мовою ворога "значить старание наши не напрасны" підсумував рашиський виродок ,це ганьба,ворог як щоночі атакує Київ і ніяк не дійде ,що все вороже вбиває.
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20.11.2025 12:29 Відповісти
а водафон святим духом харчується?
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20.11.2025 12:33 Відповісти
кардинально краща ситуація, принаймні в мене
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20.11.2025 16:56 Відповісти
откаты за президентский смс-спам оприходовали? роуминг всем вподряд засунули? завышенные тарифные планы всем напихали? зарплаты по пол ляма тоже есть? и опять не нажрётесь!
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20.11.2025 12:42 Відповісти
Київстар давно вже себе віджив!
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20.11.2025 13:08 Відповісти
Домашній інтернет автономно працює вже меньше 4х годин.Це у Києві,після 18годин відключень, зі світлом два рази по три години.Не встигають батареї заряджатися.❤️🇺🇦❤️
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21.11.2025 09:37 Відповісти

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