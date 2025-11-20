30% мережі "Київстару" залишилося без живлення через відключення світла

Близько 30% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" залишилося без живлення.

Про це президент компанії Олександр Комаров повідомив у Facebook.

"Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30% мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. 5 регіональних технологічних центрів на генераторах", – написав топменеджер.

За його словами, загалом мережа мобільного оператора "у дуже великій частині" працює на акумуляторах та генераторах, а близько 4% точок втратили працездатність.

Він закликав користувачів активніше обладнувати роутери резервним живленням, щоб мати змогу користуватися провідним інтернетом під час відключень світла, а не мобільним.

"Все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", – додав Комаров.

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Як повідомлялося, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.

Для виконання цих вимог Мінцифри оголосило, що власники генераторів потужністю від 7,2 кВт можуть передавати їх у використання мобільним операторам і отримувати компенсацію в межах проєкту "Генератор звʼязку".