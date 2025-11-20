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Новини
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В Україні на 11% поменшало нотаріусів. Жінки в професії переважають, але на чоловіків більше навантаження

нотаріус

В Україні понад 5,8 тисячі активних нотаріусів нині внесено до Реєстру. Від початку повномасштабної війни їх кількість зменшилася на 11%.

У професії переважають жінки – 82% від загальної кількості, однак чоловіки мають значно більше навантаження, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот. 

Загалом Реєстр налічує 5 823 чинних нотаріусів. З початку повномасштабної війни їх кількість скоротилася на 11%. При цьому 63 нотаріуси працюють у професії з 1996 року.

Найбільше нотаріусів працює у Києві – 1 282, тобто кожен п’ятий. Далі йдуть Дніпропетровська область (447), Львівська (446), Одеська (415) та Харківська (399).

нотаріус

Попри те, що жінки становлять більшість (82%), обсяг роботи у чоловіків більший: у середньому вони використовують 992 нотаріальні бланки на рік, тоді як жінки – 702. Загалом один нотаріус щомісяця використовує понад 60 бланків.

Найвищі показники навантаженості фіксуються у Черкаській області – 1 287 бланків на одного фахівця на рік. На Житомирщині та Хмельниччині цей показник становить 1 054, на Вінниччині – 1 043, а на Івано-Франківщині – 959.

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Абсолютний рекорд цього року встановив нотаріус зі Львівщини, який використав 24 606 бланків: у середньому близько 78 бланків щодня за умови роботи без вихідних. Це найвищий показник в Україні.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції спростувало інформації про нібито витік персональних даних українців під час тестування нотаріусами системи е-Нотаріат. Водночас Нотаріальна палата України звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка із закликом призупинити тестування системи е-Нотаріату через начебто виявлені в ній витоки реальних даних з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру.

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жінки (87) нотаріус (37) реєстр (627)
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Який ще може бути нотаріат під час такої війни?!
Більшість з цих нотаріусів, особливо жінки, ведуть напівтіньову, а то й зовсм не законну діяльність, нагріваючи руки на людському горі, ообираючи людей до нитки!
Їх треба не лише перевіряти, а в більшості випадків-відлучати від кормушки!
Закрити доступ до вісх баз і все! У кращому випадку 3-5 нотаріусів на область, і то - лише державні, а не приватні, яких зараз хоч греблю гати!
Чорні нотаріуси зараз в Україні роблять жахливі справи, продають майно військових, що з 2022 року воюють на передовій, залишають без спадщини спадкоємців загиблих на фронті!
Геть нотаріусів! На фронт всх їх!
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20.11.2025 13:07 Відповісти
Випадкові витоки зі Спадкового реєстру)))
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20.11.2025 13:21 Відповісти
Ого! Де те осліпле UN DP? Дивіться який перекос по гендеру!
Ах, тут чоловіків ніяк не принизити за ознакою статі, тому грантів від них не буде.
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20.11.2025 20:22 Відповісти

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