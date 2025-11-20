В Україні на 11% поменшало нотаріусів. Жінки в професії переважають, але на чоловіків більше навантаження
В Україні понад 5,8 тисячі активних нотаріусів нині внесено до Реєстру. Від початку повномасштабної війни їх кількість зменшилася на 11%.
У професії переважають жінки – 82% від загальної кількості, однак чоловіки мають значно більше навантаження, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Загалом Реєстр налічує 5 823 чинних нотаріусів. З початку повномасштабної війни їх кількість скоротилася на 11%. При цьому 63 нотаріуси працюють у професії з 1996 року.
Найбільше нотаріусів працює у Києві – 1 282, тобто кожен п’ятий. Далі йдуть Дніпропетровська область (447), Львівська (446), Одеська (415) та Харківська (399).
Попри те, що жінки становлять більшість (82%), обсяг роботи у чоловіків більший: у середньому вони використовують 992 нотаріальні бланки на рік, тоді як жінки – 702. Загалом один нотаріус щомісяця використовує понад 60 бланків.
Найвищі показники навантаженості фіксуються у Черкаській області – 1 287 бланків на одного фахівця на рік. На Житомирщині та Хмельниччині цей показник становить 1 054, на Вінниччині – 1 043, а на Івано-Франківщині – 959.
Абсолютний рекорд цього року встановив нотаріус зі Львівщини, який використав 24 606 бланків: у середньому близько 78 бланків щодня за умови роботи без вихідних. Це найвищий показник в Україні.
Як повідомлялося, Міністерство юстиції спростувало інформації про нібито витік персональних даних українців під час тестування нотаріусами системи е-Нотаріат. Водночас Нотаріальна палата України звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка із закликом призупинити тестування системи е-Нотаріату через начебто виявлені в ній витоки реальних даних з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру.
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Більшість з цих нотаріусів, особливо жінки, ведуть напівтіньову, а то й зовсм не законну діяльність, нагріваючи руки на людському горі, ообираючи людей до нитки!
Їх треба не лише перевіряти, а в більшості випадків-відлучати від кормушки!
Закрити доступ до вісх баз і все! У кращому випадку 3-5 нотаріусів на область, і то - лише державні, а не приватні, яких зараз хоч греблю гати!
Чорні нотаріуси зараз в Україні роблять жахливі справи, продають майно військових, що з 2022 року воюють на передовій, залишають без спадщини спадкоємців загиблих на фронті!
Геть нотаріусів! На фронт всх їх!
Ах, тут чоловіків ніяк не принизити за ознакою статі, тому грантів від них не буде.