В Україні на 11% поменшало нотаріусів. Жінки в професії переважають, але на чоловіків більше навантаження

В Україні понад 5,8 тисячі активних нотаріусів нині внесено до Реєстру. Від початку повномасштабної війни їх кількість зменшилася на 11%.

У професії переважають жінки – 82% від загальної кількості, однак чоловіки мають значно більше навантаження, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Загалом Реєстр налічує 5 823 чинних нотаріусів. З початку повномасштабної війни їх кількість скоротилася на 11%. При цьому 63 нотаріуси працюють у професії з 1996 року.

Найбільше нотаріусів працює у Києві – 1 282, тобто кожен п’ятий. Далі йдуть Дніпропетровська область (447), Львівська (446), Одеська (415) та Харківська (399).

Попри те, що жінки становлять більшість (82%), обсяг роботи у чоловіків більший: у середньому вони використовують 992 нотаріальні бланки на рік, тоді як жінки – 702. Загалом один нотаріус щомісяця використовує понад 60 бланків.

Найвищі показники навантаженості фіксуються у Черкаській області – 1 287 бланків на одного фахівця на рік. На Житомирщині та Хмельниччині цей показник становить 1 054, на Вінниччині – 1 043, а на Івано-Франківщині – 959.

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Абсолютний рекорд цього року встановив нотаріус зі Львівщини, який використав 24 606 бланків: у середньому близько 78 бланків щодня за умови роботи без вихідних. Це найвищий показник в Україні.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції спростувало інформації про нібито витік персональних даних українців під час тестування нотаріусами системи е-Нотаріат. Водночас Нотаріальна палата України звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка із закликом призупинити тестування системи е-Нотаріату через начебто виявлені в ній витоки реальних даних з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру.