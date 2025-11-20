Кабмін вирішив докапіталізувати Фонд енергоефективності на 240 мільйонів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал державної установи "Фонд енергоефективності" на 240 мільйонів гривень.

Фінансування передбачене новою бюджетною програмою "Функціонування Фонду енергоефективності", відповідно до змін до держбюджету на 2025 рік, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"Збільшення статутного капіталу є необхідним для продовження роботи державних програм енергомодернізації та відновлення житла, включно з утепленням будинків, встановленням приладів обліку, відновленням пошкоджених будівель та впровадженням сучасних енергетичних технологій", – пояснили у відомстві.

У 2025 році завдяки додатковим коштам планують профінансувати 328 проєктів по країні:

144 проєкти "Енергодім" – 124,8 млн грн;

112 проєктів "ВідновиДІМ" – 49,05 млн грн;

72 проєкти "ГрінДІМ" – 66,09 млн грн.

У Мінвідновлення додали, що це дасть змогу тисячам сімей отримати відновлене й енергоефективне житло. Рішення також містить технічні зміни до Статуту Фонду для його відповідності законодавству.

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Фонд енергоефективності працює з 2018 року та відповідає європейським стандартам. Його місія – зменшення енергоспоживання у житловому секторі, скорочення викидів CO₂ і виконання міжнародних зобов’язань України. Попри війну, Фонд продовжує роботу й з 2022 року виплатив понад 2,4 млрд грн грантів.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. Це рішення підтримали 315 народних депутатів. 19 листопада парламент також ухвалив звільнення міністра юстиції Германа Галущенка.

Також повідомлялося, що Європейський Союз спільно з Німеччиною надали 18 млн євро для Фонду енергоефективності України.