"єЧерга" для вантажівок: З понеділка змінять правила користування системою для прогнозованості руху

З 24 листопада починається поетапне запровадження оновлених правил користування системою "єЧерга" для вантажного транспорту.

Нові норми затверджені наказом Міністерство розвитку громад та територій №1028 від 20 червня, повідомляє пресслужба відомства.

"Мета оновлень – забезпечити прогнозований час перетину кордону, зменшити штучні затримки, які викликані реєстраціями "про всяк випадок", без потреби виконувати перевезення", – пояснили у Мінрозвитку.

Що змінюється?

Згідно із повідомленням, для однієї вантажівки дозволятимуть лише одне продовження черги протягом 60 днів. Як і раніше, можна обрати тривалість продовження – 4, 6, 8 або 10 годин. Водночас запроваджується відповідальність за регулярне порушення правил. У разі визначених порушень не буде можливості створити нову чергу протягом 14 днів.

Порушення включають:

дворазове поспіль скасування черги у статусі "в’їзд до ПП";

дворазове поспіль неприбуття до пункту пропуску;

дворазове поспіль скасування запису впродовж 30 днів.

"Тобто йдеться про ситуації, коли вантажівка не використовує запис в черзі, хоча місце заброньовано. Наприклад, за жовтень в Системі було зафіксовано понад 25 тисяч скасувань, з них користувачі самостійно скасовували близько 22 тисяч черг. Причому більшість з цих користувачів знову створювали онлайн-запис", – зазначають у міністерстві

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Яку проблему мають вирішити зміни?

У Мінрозвитку пояснють, що часто фіксується випадки, коли вантажівки:

реєструються без наміру їхати;

масово продовжують час прибуття або скасовують чергу вже у статусі "в’їзд до ПП";

не прибувають узагалі.

Такі дії збільшують черги, роблять рух непередбачуваним, спричиняють затримки та різкі "стрибки" у проходженні черги, особливо у вихідні, і погіршують умови для сумлінних перевізників.

Як повідомлялося, з 12 лютого 2024 року система "єЧерга" для автобусів запрацювала на всіх пунктах пропуску з ЄС та Молдовою для підтвердження виконання міжнародних маршрутів. Загалом це стосується 29 пунктів пропуску і передбачає лише реєстрацію в системі за принципом "зареєструйся та їдь".