Із 12 лютого "єЧерга" для автобусів буде доступною на всіх пунктах пропуску з ЄС та Молдовою. СПИСОК

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури поширює послугу електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою для верифікації виконання міжнародних маршрутів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом ідеться про 29 пунктів пропуску.

"Масштабування єЧерги для автобусів – це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де ключовим лишається комфорт пасажира. Впорядкувати міжнародні пасажирські перевезення та прибрати черги перед пунктами пропуску – ключова мета цих змін. Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону – відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіку руху", – розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Повідомляється, що із 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі "єЧерга". Наразі йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь".

За таким правилом "єЧерга" для автобусів діє вже на 8 пунктах пропуску із серпня минулого року.

З понеділка до цього переліку буде додано ще 21 пункт пропуску. Зокрема:

Ягодин – Дорогуськ

Устилуг – Зосин

Угринів – Долгобичув

Рава-Руська – Гребенне

Краківець – Корчова

Шегині – Медика

Грушів – Будомєж

Смільниця – Кросценко

Ужгород – Вишнє Нємецьке

Малий Березний – Убля

Чоп – Захонь

Лужанка – Берегшурань

Дякове – Халмеу

Порубне – Сірет

Красноїльськ – Вікову де Сус

Дяківці – Раковець

Орлівка – Ісакча

Могилів-Подільський – Отач

Мамалига – Крива

Маяки – Удобне – Паланка

Старокозаче – Тудора

Россошани – Брічень

Серпневе 1 – Басараб’яска

Сокиряни – Окниця

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга

Нові Трояни – Чадир-Лунга

Табаки – Мирне

Виноградівка – Вулканешти

Рені – Джурджулешти

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