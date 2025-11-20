Борги перед "Укренерго" на балансуючому ринку сягнули 40 мільярдів
Борги перед НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку майже досягли 40 млрд грн.
Станом на 10 листопада заборгованість становить 39,9 млрд грн, що на 15% більше, ніж на початку року, повідомляє галузеве видання ExPro.
Водночас з початку року зросла й заборгованість самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку – на 10%, до 18,5 млрд грн. У цьому сегменті ринку й далі фіксується тенденція до поступового збільшення боргів, зазначає видання.
Як повідомлялося, "Укренерго" планує суттєво підвищити тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію з 2026 року. У проєкті, оприлюдненому "Укренерго", йдеться про намір підвищити тариф на передачу електроенергії на 2026 рік на 20% – з 686,23 грн/МВт-год до 823,46 грн/МВт-год. Тариф на диспетчеризацію пропонується збільшити на 43% – з 98,97 грн/МВт-год до 141,23 грн/МВт-год
Також стало відомо, що на початку вересня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) провела позапланову перевірку ПрАТ "НЕК "Укренерго" і виявила серйозні порушення в роботі наглядової ради компанії.
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