"Укренерго" планує значно підвищити тарифи на передачу та диспетчеризацію, хоча є всі підстави для зниження, - ICC

НЕК "Укренерго" планує необґрунтоване підвищення тарифів на передачу електроенергії та диспетчеризацію із 2026 року.

Це випливає із листа Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) на адресу Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з проектом, який опублікувало "Укренерго", пропонується збільшити тариф на передачу електроенергії на 2026 рік з 686,23 грн/МВт-год на 20%, до 823,46грн/МВт-год. Тариф на диспетчеризацію має зрости 98,97 на 43%, до 141,23 грн/МВт-год.

ICC Ukraine вважає таке зростання необґрунтованим i загрозливим для економіки України. Організація звернула увагу, що додаткове сукупне навантаження від підвищення обох тарифів становитиме 18,3 млрд грн, що разом із іншими несприятливими чинниками може мати важкі наслідки для української економіки, включно з припиненням діяльності багатьох підприємств.

"Збільшення тарифу підсилить навантаження на бізнес, стабільність роботи якого критично важлива для підтримки Збройних сил України, допомоги населенню та майбутнього відновлення країни. Крім того, слід врахувати, що основні експортні ринки України (зернові, метали, руда) нині переживають кризу, яка проявляється у слабкому попиті та зниженні цін. Збільшення базових тарифів, таких як тариф на передачу НЕК "Укренерго", ще більше поглибить цей виклик, ставлячи під загрозу конкурентоспроможність українських підприємств та їх позицій на міжнародних ринках, які вони формували роками", - зазначається в листі.

Також читайте: Висока ціна електроенергії робить виробництво металу в Україні збитковим, - Лонгобардо

ICC Ukraine звертає увагу, що ретельний та експертний аналіз структури обох тарифів довів існування суттєвого потенціалу для оптимізації витрат НЕК "Укренерго", зокрема в частині витрат на оплату праці та соціальні заходи, а також інших операційних витрат, які, як зазначається, вже переглядалися у серпні і були підвищені. Сумнівним, як зазначається, є зростання витрат на ПCO для ВДЕ приватних домогосподарств, враховуючи тенденцію до зменшення їх кількості. Крім того, пропонується відкласти до завершення війни питання коригування витрат попередніх періодів та погашення боргових зобов'язань та виключити ці складові із процесу формування тарифу.

ICC Ukraine закликає HКPEKП перерахувати витрати на передачу електроенергії та диспетчерське управління з урахуванням наведеної вище аргументації, "враховуючи небезпеку безконтрольного зростання тарифного навантаження та широкі можливості оптимізації витрат HEK "Укренерго"".

ICC Ukraine також пропонує встановити тариф на передачу електроенергії на 2026 рік на рівні 641,87 грн/МВт-год, а тарифу на диспетчеризацію - на рівні 61,95 грн/МВт-год.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!