"Укрэнерго" планирует значительно повысить тарифы на передачу и диспетчеризацию, хотя есть все основания для снижения, - ICC

НЭК "Укрэнерго" планирует необоснованное повышение тарифов на передачу электроэнергии и диспетчеризацию с 2026 года.

Это следует из письма Международной торговой палаты (ICC Ukraine) в адрес Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно проекту, который опубликовало "Укрэнерго", предлагается увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2026 год с 686,23 грн/МВт-ч на 20%, до 823,46грн/МВт-ч. Тариф на диспетчеризацию должен вырасти с 98,97 на 43%, до 141,23 грн/МВт-ч.

ICC Ukraine считает такой рост необоснованным и угрожающим для экономики Украины. Организация обратила внимание, что дополнительная совокупная нагрузка от повышения обоих тарифов составит 18,3 млрд грн, что вместе с другими неблагоприятными факторами может иметь тяжелые последствия для украинской экономики, включая прекращение деятельности многих предприятий.

"Увеличение тарифа усилит нагрузку на бизнес, стабильность работы которого критически важна для поддержки Вооруженных сил Украины, помощи населению и будущего восстановления страны. Кроме того, следует учесть, что основные экспортные рынки Украины (зерновые, металлы, руда) сейчас переживают кризис, который проявляется в слабом спросе и снижении цен. Увеличение базовых тарифов, таких как тариф на передачу НЭК "Укрэнерго", еще больше углубит этот вызов, ставя под угрозу конкурентоспособность украинских предприятий и их позиций на международных рынках, которые они формировали годами", - отмечается в письме.

ICC Ukraine обращает внимание, что тщательный и экспертный анализ структуры обоих тарифов доказал существование существенного потенциала для оптимизации расходов НЭК "Укрэнерго", в частности в части расходов на оплату труда и социальные мероприятия, а также других операционных расходов, которые, как отмечается, уже пересматривались в августе и были повышены. Сомнительным, как отмечается, является рост расходов на ПСО для ВИЭ частных домохозяйств, учитывая тенденцию к уменьшению их количества. Кроме того, предлагается отложить до завершения войны вопрос корректировки расходов предыдущих периодов и погашения долговых обязательств и исключить эти составляющие из процесса формирования тарифа.

ICC Ukraine призывает НКРЭКУ пересчитать расходы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление с учетом приведенной выше аргументации, "учитывая опасность бесконтрольного роста тарифной нагрузки и широкие возможности оптимизации расходов HEK "Укрэнерго"".

ICC Ukraine также предлагает установить тариф на передачу электроэнергии на 2026 год на уровне 641,87 грн/МВт-ч, а тарифа на диспетчеризацию - на уровне 61,95 грн/МВт-ч.

