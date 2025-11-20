Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці, – ICC Ukraine

Схвалений Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проєкт, яким тариф на диспетчеризацію електроенергії зростає на 11%, матиме дуже серйозні наслідки для економіки, адже додатково вимиє із реального сектору майже 1,5 млрд грн.

Про це заявили в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), та закликали НКРЕКП утримати цей тариф на поточному рівні.

"Таке зростання є необгрунтованим і створює серйозну загрозу для української економіки. В умовах війни додаткове фінансове навантаження в 1,4 млрд грн, разом із іншими несприятливими чинниками, матиме важкі наслідки для української економіки – включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, які є основою для підтримки Збройних Сил, населення та майбутнього відновлення", – зауважили в ICC Ukraine.

Водночас, у Комітеті звернули увагу голови НКРЕКП на те, що існує суттєвий потенціал для оптимізації витрат "Укренерго" – про це свідчить експертний аналіз структури тарифу "Укренерго".

"Тариф передбачає зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%, до 3,4 млрд грн. Таке значне збільшення, при одночасному зменшенні обсягу передачі електроенергії на 4%, є необгрунтованим – витрати мали би не рости, а скоротитися мінімум до 2,6 млрд грн", – наголосили в ICC Ukraine.

Також у структурі тарифу передбачене різке зростання "витрат на допоміжні послуги" – з 11 млрд до 16 млрд грн, тобто на 44%. Це зростання теж не обгрунтоване належним чином.

"Аналіз фактичних даних свідчить, що підстав для утримання навіть поточного рівня витрат за цією статтею немає. Тому слід закладати витрати на рівні 2025 року – тобто, 11 млрд грн", – підкреслили в ICC Ukraine.

Також економічно необгрунтованим є рішення включити до тарифу 2,4 млрд грн на погашення боргових зобов'язань: це зменшить прибуток "Укренерго", а відповідно, скоротить податкові надходження до держбюджету на 0,7 млрд грн. Тому доцільно тимчасово відтермінувати погашення основної суми боргу, і виплачувати лише відсотки, зазначили в ICC Ukraine.

"Враховуючи небезпеку безконтрольного зростання тарифного навантаження та широкі можливості оптимізації витрат "Укренерго", ICC Ukraine просить НКРЕКП перерахувати витрати диспетчерського управління і встановити тариф на рівні на 84,1 грн/МВт-год", – резюмували в заяві.

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Як повідомлялося, раніше Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) також звернулася до уряду та НКРЕКП із закликом не допустити підвищення тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчерське управління електроенергією у 2026 році, адже це може призвести до зупинок роботи феросплавних підприємств.

Також у Федерації роботдавців України заявили, що в умовах воєнного стану таке підвищення тарифу може призвести до скорочення виробництва, зростання собівартості продукції та втрати конкурентоспроможності українських підприємств.