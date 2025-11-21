Кабмін запровадив єдину систему класифікації територій за європейським зразком

Кабінет Міністрів ухвалив вимоги до показників, за якими громади розподілятимуть за функціональними типамии територій.

Така система вже функціонує в державах ЄС і є важливим кроком на шляху євроінтеграції, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Це рішення дозволить кожній громаді отримати більш точну оцінку свого потенціалу, безпекових ризиків і потреб, а державі ‒ застосовувати таргетований програмний підхід для підтримки різних типів територій: території відновлення, сільських, гірських та інших територій", ‒ зазначається у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що до цього в Україні не було єдиного механізму для класифікації територій за їхніми функціональними особливостями. Через це громади мали нерівний доступ до ресурсів, ухвалювалися неузгоджені рішення в регіональній політиці, а взаємодія центральної та місцевої влади була недостатньо скоординованою.

Що зміниться?

Запроваджена система дасть можливість:

розподіляти ресурси між громадами справедливіше;

враховувати вплив війни, демографічні зміни та економічну активність;

точно визначати потреби територій і їхню спеціалізацію;

підвищувати якість базових послуг;

створювати умови для залучення інвестицій відповідно до характеристик кожної громади.

У відомстві пояснили, що цей нормативний документ закладає підґрунтя для реалізації територіально-орієнтованої політики згідно з Регламентом ЄС №1060 та наближає Україну до використання структурних фондів ЄС.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики України працює над створенням системи "кейс-менеджмент повернення", яка має підтримувати громадян, що вирішать повернутися з-за кордону. Очікується, що громади стануть основними партнерами для українців, які повертатимуться після завершення терміну дії тимчасового захисту в Євросоюзі у березні 2027 року.