Біткоїн продовжує падати: ціна оновила мінімум за останні пів року

Вранці 21 листопада вартість біткоїна опустилася нижче позначки $85 000.

Падіння продемонстрували й інші криптоактиви з найбільшою капіталізацією, свідчать дані CoinMarketCap.

На час підготовки матеріалу біткоїн торгувалася поблизу $84 300, наближаючись до мінімуму за останній рік. Лише за останній тиждень актив втратив 13,3% вартості.

Серед інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також фіксується спад. Найпомітніше просідання за добу й тиждень демонструє Cardano ‒ 8,68% і 17,89% відповідно.

За минулу добу на ринку цифрових активів відбулося ліквідацій на загальну суму $955 млн, що торкнулося більш ніж 252 тисяч трейдерів, свідчать дані CoinGlass.

Причини падіння криптовалют

Аналітики вважають, що нинішній спад на крипторинку зумовлений затяжною негативною динамікою, пов’язаною з погіршенням загального макроекономічного середовища. Про це, зокрема, заявив керуючий партнер Monarq Asset Management Шилян Тан у коментарі для Bloomberg.

За словами експерта, ймовірність того, що Федеральна резервна система США у грудні 2025 року пом’якшить монетарну політику, знизилася до 50%. У поєднанні з тим, що біткоїн утратив ключовий рівень підтримки в $100 000, це стимулює інтерес до безпечних інструментів, таких як облігації та золото, і негативно впливає на високоризикові інвестиції.

Керівник BitMine Том Лі та директор з інвестицій Bitwise Метт Хоуган прогнозують, що біткоїн може досягти цінового дна вже цього тижня.

Як повідомлялося, Фінська криптобіржа LocalBitcoins поінформувала російських користувачів про припинення роботи з ними у зв’язку з загальноєвропейськими санкціями проти РФ. Клієнтам із Росії дозволять здійснити одноразовий вивід коштів, після чого доступ до їхніх гаманців буде заблоковано.