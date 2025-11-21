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Новини Торгівля нафтою через криптовалюту
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Біткоїн продовжує падати: ціна оновила мінімум за останні пів року

біткоїн

Вранці 21 листопада вартість біткоїна опустилася нижче позначки $85 000.

Падіння продемонстрували й інші криптоактиви з найбільшою капіталізацією, свідчать дані CoinMarketCap.

На час підготовки матеріалу біткоїн торгувалася поблизу $84 300, наближаючись до мінімуму за останній рік. Лише за останній тиждень актив втратив 13,3% вартості. 

біток

Серед інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також фіксується спад. Найпомітніше просідання за добу й тиждень демонструє Cardano ‒ 8,68% і 17,89% відповідно.

За минулу добу на ринку цифрових активів відбулося ліквідацій на загальну суму $955 млн, що торкнулося більш ніж 252 тисяч трейдерів, свідчать дані CoinGlass.

Причини падіння криптовалют

Аналітики вважають, що нинішній спад на крипторинку зумовлений затяжною негативною динамікою, пов’язаною з погіршенням загального макроекономічного середовища. Про це, зокрема, заявив керуючий партнер Monarq Asset Management Шилян Тан у коментарі для Bloomberg.

За словами експерта, ймовірність того, що Федеральна резервна система США у грудні 2025 року пом’якшить монетарну політику, знизилася до 50%. У поєднанні з тим, що біткоїн утратив ключовий рівень підтримки в $100 000, це стимулює інтерес до безпечних інструментів, таких як облігації та золото, і негативно впливає на високоризикові інвестиції.

Керівник BitMine Том Лі та директор з інвестицій Bitwise Метт Хоуган прогнозують, що біткоїн може досягти цінового дна вже цього тижня. 

Як повідомлялося, Фінська криптобіржа LocalBitcoins поінформувала російських користувачів про припинення роботи з ними у зв’язку з загальноєвропейськими санкціями проти РФ. Клієнтам із Росії дозволять здійснити одноразовий вивід коштів, після чого доступ до їхніх гаманців буде заблоковано.

Автор: 

ринок (437) криптовалюта (697) біткоїн (313)
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Топ коментарі
+9
В мене знайомий в 24 роки має капітал 1 мільон $.

Працює з криптою.

Інвестує в різні портфелі:
* 50% акції
* 40% крипта
* 10% золото

Планує в 30 років вийти на пенсію і подорожувати світом.

А все починалося декілька років тому, коли батьки дали йому 2 мільони $ для старту.

(С)
Не моє.
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21.11.2025 10:49 Відповісти
+7
Піраміда почала руйнуватись? Біткоїн це ніщо інше як ммм світового масштабу.
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21.11.2025 11:42 Відповісти
+3
Т.є. йому батьки дали 2 млн., а в нього залишився 1 млн.? Круть...
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21.11.2025 10:57 Відповісти
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Хлопці, тільки не накладайте на себе руки то лише баткойни на блокчлєнє, навіть не гроші
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21.11.2025 10:41 Відповісти
В мене знайомий в 24 роки має капітал 1 мільон $.

Працює з криптою.

Інвестує в різні портфелі:
* 50% акції
* 40% крипта
* 10% золото

Планує в 30 років вийти на пенсію і подорожувати світом.

А все починалося декілька років тому, коли батьки дали йому 2 мільони $ для старту.

(С)
Не моє.
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21.11.2025 10:49 Відповісти
Т.є. йому батьки дали 2 млн., а в нього залишився 1 млн.? Круть...
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21.11.2025 10:57 Відповісти
А як ви думаєте працює біткоїн?
Якшо хтось купив біткоїн на мінімумі, це значить хтось продав його на мінімумі.
Якшо хтось продав біткоїн на піку вартості це означає шо хтось купив його на піку вартості.
Досить часто це одні і ті самі люди.
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21.11.2025 11:03 Відповісти
Справа трампа живе!
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21.11.2025 12:00 Відповісти
І це тільки один шлагбаум міндєчей,цукерманів,та інших нських,притормозили
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21.11.2025 10:57 Відповісти
Світова промисловість падає, а ринки акцій і кріпта ростуть. Продовжуйте у томуж дусі, і все у вас буде...
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21.11.2025 11:00 Відповісти
Е..... *****....
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21.11.2025 11:34 Відповісти
Піраміда почала руйнуватись? Біткоїн це ніщо інше як ммм світового масштабу.
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21.11.2025 11:42 Відповісти
поблизу $84 300, наближаючись до мінімуму за останній рік. Джерело: https://censor.net/n3586183

а якщо глянути півтора роки , 2 роки і т.д. .... то вилізе значний ріст
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21.11.2025 13:37 Відповісти

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