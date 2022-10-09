Криптобіржа LocalBitcoins більше не обслуговуватиме гаманці росіян через санкції

Фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins сповістила громадян Росії про припинення обслуговування через загальноєвропейські санкції проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeCenter.

"Громадяни РФ більше не зможуть користуватися сервісом. Виняток зроблено тільки для осіб з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії", - йдеться у повідомленні компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія ввела нові санкції проти Росії

Зазначається, що російські клієнти матимуть змогу вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закрито.