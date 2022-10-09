Криптобіржа LocalBitcoins більше не обслуговуватиме гаманці росіян через санкції
Фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins сповістила громадян Росії про припинення обслуговування через загальноєвропейські санкції проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeCenter.
"Громадяни РФ більше не зможуть користуватися сервісом. Виняток зроблено тільки для осіб з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії", - йдеться у повідомленні компанії.
Зазначається, що російські клієнти матимуть змогу вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закрито.
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Багато серед орків які заробляють гроші в інтернеті - правильно що їм перекрили доступ.
Ще є такий гаманець PAYEER цей гаманець поки продовжує обслуговувати також громадян Росії і навіть можна рублі перевести в долари а потім вивести.
Тобто є ще багато чого що треба позбавити окупантів.