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Новини Санкції проти Росії
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Криптобіржа LocalBitcoins більше не обслуговуватиме гаманці росіян через санкції

криптовалюта

Фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins сповістила громадян Росії про припинення обслуговування через загальноєвропейські санкції проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeCenter.

 "Громадяни РФ більше не зможуть користуватися сервісом. Виняток зроблено тільки для осіб з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії", - йдеться у повідомленні компанії.

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Зазначається, що російські клієнти матимуть змогу вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закрито.

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09.10.2022 13:42 Відповісти
Паходу ита какой-та заговор!
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09.10.2022 13:45 Відповісти
Русахвобия
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09.10.2022 14:20 Відповісти
"..... всем удачи и хорошего настроения!" )
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09.10.2022 13:46 Відповісти
Ну всьо, більше ніякого коксу з даркнету не куплять
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09.10.2022 13:49 Відповісти
Покупать стало негде уже в самом начале войны полномасштабной гидру закрыли. Теперь по старинке барыги в руки торгуют.
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09.10.2022 15:14 Відповісти
Там у восьмому пакеті санкцій здається кріпту взагалі прикрити для росіян вирішили?
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09.10.2022 13:53 Відповісти
Правильно не треба щоб кацапи заробляли гроші.
Багато серед орків які заробляють гроші в інтернеті - правильно що їм перекрили доступ.
Ще є такий гаманець PAYEER цей гаманець поки продовжує обслуговувати також громадян Росії і навіть можна рублі перевести в долари а потім вивести.
Тобто є ще багато чого що треба позбавити окупантів.
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09.10.2022 13:54 Відповісти
зачем такие сложные операции проводить, если есть куча обменок из котрый даже из сбербанка раши или киви в гривну можно перекинуть
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09.10.2022 15:16 Відповісти
 
 