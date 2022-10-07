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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Японія ввела нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

японія

У санкційний список додали 81 особу та дев’ять організацій. Їхні активи в Японії будуть заморожені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.

До санкційного списку цього разу потрапили високопоставлені урядовці та організації, пов'язані з військовими. А також проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які, як вважається, несуть пряму відповідальність за односторонню анексію.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Кіхара Сейджі заявив журналістам, що Японія рішуче засуджує  проведені Росією "референдуми". Вони обмежують суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права. Він додав, що його країна не може миритись зі спробами Росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.

Кіхара сказав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими членами G7 та світовою спільнотою, щоб просувати жорсткі санкції проти Росії.

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Автор: Марина Макєєва
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Тойота.ру
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07.10.2022 12:02 Відповісти
на Курилах уже провели референдум за присоединение к Японии ?
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07.10.2022 12:03 Відповісти
Зачем японцам этот тупой скот?
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07.10.2022 12:25 Відповісти
скот им ненадо, а острова ихние
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07.10.2022 12:26 Відповісти
Пацаны последовательные.
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07.10.2022 12:12 Відповісти
Скоро Сахалин и другие исконные земли Японии вернуться сынам Ямато. Правда эти земли населены сруский скотом, и его, этот скот надо вывозить на их исконную родину, в Саранск.
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07.10.2022 12:24 Відповісти
 
 