Японія відновлює роботу посольства в Києві
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В середу, 5 жовтня в Києві відновить роботу посольство Японії.
Про це пише інформаційне агентство Kyodo, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Уряд Японії оголосив, що в середу відкриє своє посольство у Києві, яке було зачинене сім місяців через російське вторгнення до України", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що в березні персонал посольства спершу було переведено до тимчасового офісу у Львові, а згодом - передислоковано за межі України.
"Повернувши посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими державами Великої сімки у сфері відбудови України. Шість інших держав G7 вже поновили роботу своїх посольств в Україні", - зауважує Kyodo.
Раніше на початку вересня посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі підтвердив готовність офіційного Токіо продовжувати політику всебічної підтримки України, насамперед у контексті протидії російській збройній агресії.
Будь ласка, зачекайте...
в будь-якому випадку фсб буде шукати український слід
може візитку Яроша з ієрогліфами побачимо, тощо ...