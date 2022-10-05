УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5949 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
798 4
посольство (876) Японія (593)

Японія відновлює роботу посольства в Києві

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

японія

В середу, 5 жовтня в Києві відновить роботу посольство Японії.

Про це пише інформаційне агентство Kyodo, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Уряд Японії оголосив, що в середу відкриє своє посольство у Києві, яке було зачинене сім місяців через російське вторгнення до України", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в березні персонал посольства спершу було переведено до тимчасового офісу у Львові, а згодом - передислоковано за межі України.

"Повернувши посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими державами Великої сімки у сфері відбудови України. Шість інших держав G7 вже поновили роботу своїх посольств в Україні", - зауважує Kyodo.

Також читайте: Японія ніколи не визнає "приєднання" українських територій до РФ, - прем’єр Кісіда

Раніше на початку вересня посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі підтвердив готовність офіційного Токіо продовжувати політику всебічної підтримки України, насамперед у контексті протидії російській збройній агресії.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора уже и на Курилах,можно и после референдума.
показати весь коментар
05.10.2022 08:53 Відповісти
Велкам!
показати весь коментар
05.10.2022 09:05 Відповісти
Очень хорошо. Надо организовать сотрудничество и закинуть наших диверсантов через Японию со всей экипировкой и взрывчаткой на Россию на моторках или под прикрытием грузового судна. Там просто сладкие трубопроводы, нефтегазовые вышки, железка на мостах над реками в Китай - просто рай для работы диверсантов. И никакой защиты нету, военные выехали (остались только блатные родственники, кто ничего не делает), опорник мусорской один на 100 км - удачи что-то сделать. Лишить кацапов получения товаров из Китая и возможность там зарабатывать - очень, очень важное и нужное.
показати весь коментар
05.10.2022 10:01 Відповісти
я думаю, що японці і самі на таке здатні
в будь-якому випадку фсб буде шукати український слід
може візитку Яроша з ієрогліфами побачимо, тощо ...
показати весь коментар
05.10.2022 11:18 Відповісти
 
 