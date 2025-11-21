В Україні майже завершили збір врожаю зерна. Які області показали найвищі результати?
Станом на 21 листопада українські аграрії зібрали 50,93 млн тонн зернових з площі 10,23 млн га, обмолотивши 88% посівів.
Наразі триває лише збір кукурудзи, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
Зокрема, зібрано:
- пшениця ‒ 22,96 млн тонн із площі 5,05 млн га;
- ячмінь ‒ 5,42 млн тонн із площі 1,36 млн га;
- горох ‒ 672,5 тис. тонн із площі 275,1 тис. га;
- кукурудза ‒ 20,84 млн тонн із площі 3,12 млн га, що становить 71% засіяних площ;
- інші зернові та зернобобові ‒ 896,5 тис. тонн із площі 327,6 тис. га.
Регіони-лідери:
- Хмельницька область ‒ 4,89 млн тонн із 574,7 тис. га;
- Чернігівська область ‒ 4,57 млн тонн із 637,90 тис. га;
- Вінницька область ‒ 4,26 млн тонн із 679,3 тис. га;
- Одеська область ‒ 4,06 млн тонн із 1,20 млн га.
Олійні культури
Станом на 21 листопада зібрано 17,05 млн тонн:
- соняшник ‒ 9,01 млн тонн із 4,79 млн га;
- соя ‒ 4,73 млн тонн із 1,99 млн га;
- ріпак ‒ 3,32 млн тонн із 1,26 млн га.
Збір соняшнику виконано на 92%, сої ‒ на 96%, ріпаку ‒ повністю завершено.
Цукрові буряки
Урожай становить 9,96 млн тонн із площі 186,6 тис. га, що відповідає 94% засіяних площ.
Як повідомлялося, на Закарпатті викрили "схему" привласнення врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях одного з науково-дослідних інститутів НААН. Для реалізації оборудки керівниця інституту та завідувачка зернового складу без відображення в обліку вивезли зі складу 140 тонн проса та 160 тонн сої. Досудове розслідування встановило, що держава зазнала збитків на суму майже 1,9 млн грн.
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