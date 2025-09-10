Махінації із зерном на 1,9 млн грн: на Закарпатті викрито посадовців НААН, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Викрито керівницю науково-дослідного інституту Національної академії аграрних наук та завідувачку зернового складу, які розтратили 300 тонн зерна, що перебувало у власності інституті. Їм повідомлені підозри й за скоєне загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Національна поліція України передає Цензор.НЕТ.

Так, на Закарпатті викрито "схему" розкрадання урожаю сільськогосподарських культур, вирощених на земельних ділянках одного з науково-дослідних інститутів НААН. Щоб провернути оборудку очільниця інституту та завідувачка зернового складу поза обліком видали зі складу 140 тонн проса та 160 тонн сої.

Під час досудового розслідування встановлено, що загальна сума завданих державі збитків становить майже 1,9 млн грн.

Фігуранткам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Слідство триває. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Також тривають заходи зі встановлення інших причетних до зернової афери осіб для притягнення їх до відповідальності.







