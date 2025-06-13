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Президенту НААН Гадзалу повідомили про підозру в розтраті коштів підконтрольних йому ДП. ФОТОрепортаж

Президенту Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзалу повідомили про підозру у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади, де він отримував заробітну плату за рахунок державного бюджету. Однак, фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН.

Внаслідок таких дій посадовця державному бюджету завдано шкоду", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

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Затримано президента НААН Гадзала. Що відомо
Затримано президента НААН Гадзала. Що відомо
Затримано президента НААН Гадзала. Що відомо
Затримано президента НААН Гадзала. Що відомо

Автор: 

НААН (48) підозра (791)


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Мабуть цей пенсіонер не хотів звільнити тепле місце для друзів Зе.
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13.06.2025 11:58 Відповісти
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Зеленая власть считает украинский народ плебсом. Нужно шоу, нужны гомкие дела буквально ни о чем. Есть статья, есть нарушитель, есть суд, есть приговор и дальнейшее его обжалование. Сериалов про криминал валом вали и не отваливай в сторону когда навлятся...
Граждане Украины!!! Вы этим довольны??? А война-то продолжается и наших граждан уже погибло больше, чеи это было до 2019 года...
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13.06.2025 12:06 Відповісти
Скрізь беззаконня. Грабіжники крадії контрабандисти нарковоротили кліптомани та корупціонери, маючі владу крадуть як дихають, а дихають як в останнє, через повну деградацію державного управління, руйнування судової гілки влади та псевдоборотьби з корупцією, яка привела до її шаленого сплеску на порядки, дякуючі фрікам і служкам тнк та мафії, жручі грнати як корова сіно.
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13.06.2025 12:13 Відповісти
 
 