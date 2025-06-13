Президенту НААН Гадзалу повідомили про підозру в розтраті коштів підконтрольних йому ДП. ФОТОрепортаж

Президенту Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзалу повідомили про підозру у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади, де він отримував заробітну плату за рахунок державного бюджету. Однак, фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН.

Внаслідок таких дій посадовця державному бюджету завдано шкоду", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

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